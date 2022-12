Vi phạm phòng cháy chữa cháy ở Đồng Nai: Chỉ 3 quán karaoke khắc phục sai phạm

Nhiều quán karaoke vi phạm PCCC

Sáng 22/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 362 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, trong đó cơ quan công an quản lý 151 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 211 cơ sở.

Trước nguy cơ mất an toàn về PCCC, thời gian qua công an Đồng Nai và các địa phương đã tăng cường kiểm tra công tác an toàn PCCC tại các cơ sở này.

Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Thông qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 191 cơ sở vi phạm quy định về PCCC, với 587 hành vi vi phạm bị xử lý, tổng số tiền phạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu là lối thoát nạn không bảo đảm cả về số lượng và chiều rộng theo quy định; chưa trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống, phương tiện chữa cháy tại chỗ chưa được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; một số cơ sở đưa công trình vào sử dụng khi chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC…

Công tác kiểm tra PCCC tại các quán karaoke được tăng cường nhất là dịp cận Tết. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của nhiều cơ sở để các cơ sở này khắc phục các sai phạm theo đúng quy định đề ra. Mục đích nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, tránh gây ra các sự cố đáng tiếc.

Theo Công an Đồng Nai, tính đến nay cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động 28 trường hợp, đình chỉ hoạt động 28 trường hợp, phục hồi hoạt động đối với 3 trường hợp đã khắc phục được vi phạm.

Ngoài ra, có 50 cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, 78 cơ sở tự nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng, qua đợt tổng kiểm tra, rà soát an toàn về PCCC vừa qua cho thấy, các cơ sở còn nhiều hạn chế trong công tác PCCC.

Ngoài ra, vẫn còn một số đơn vị công an địa phương kiểm tra chưa chặt chẽ, chưa ghi nhận hết các lỗi vi phạm PCCC tại cơ sở, bỏ lỗi, chuyển lỗi vi phạm từ lỗi nặng thành lỗi nhẹ.

Do đó, tỷ lệ xử phạt vi phạm hành chính về PCCC của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong thời gian qua còn thấp.