Công an quận 5 lập biên bản quán karaoke Icool 16, số 177 Trần Bình Trọng (quận 5) xử phạt 40 triệu đồng. Ảnh: CACC

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) cho biết đơn vị này đã đề nghị Công an quận 5 xử lý một quán karaoke hoạt động trái phép khi đã bị tạm đình chỉ.

Trước đó, tối 14/12, đoàn liên ngành Công an TP.HCM do Phòng PC07 dẫn đầu, kiểm tra bất ngờ hàng loạt quán karaoke trên địa bàn TP.HCM. Tại quán karaoke Icool 16, số 177 Trần Bình Trọng (quận 5), lực lượng chức năng phát hiện quán này vẫn lén lút đón khách đến hát tại 2 phòng, dù cơ sở này bị đình chỉ hoạt động từ ngày 2/12 do vi phạm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Đoàn liên ngành đã yêu cầu cơ sở này chấm dứt hành vi vi phạm và giao Công an quận 5 lập biên bản xử lý theo quy định. Công an quận 5 ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với quán karaoke ICool 16 về hành vi không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Trước đó, ngày 2/12, Công an quận 5 kiểm tra quán karaoke Icool 16 và phát hiện cơ sở này vi phạm về PCCC nên ra quyết định tạm ngưng hoạt động. Đồng thời, công an dán thông báo yêu cầu người dân không sử dụng dịch vụ.