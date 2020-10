Vì sao 10 cán bộ công an bị đình chỉ công tác sau vụ phá trường gà?

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết việc lực lượng cảnh sát ma túy phá trường gà là hoạt động nghiệp vụ bình thường, Ban giám đốc Công an TP.HCM có quyền điều động các lực lượng tham gia chuyên án, phá án.

Trước vụ triệt phá trường gà ở quận 6 vừa qua, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã nhiều lần điều động lực lượng khi tham gia phá các vụ án, chuyên án trên địa bàn thành phố và đạt hiệu quả cao nhất.

Liên quan đến vấn đề xử lý trách nhiệm, Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác một số cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận 6 để làm rõ trách nhiệm trong quản lý địa bàn.

Nguyễn Minh Thành. Ảnh TP

Nguồn tin của Tiền Phong xác nhận có đến 10 cảnh sát bị tạm đình chỉ. Trong đó, 4 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và 6 người thuộc Công an quận 6. Sau khi bị đình chỉ công tác, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xem xét và xử lý trách nhiệm những người này.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, chiều 25/9, hàng trăm trinh sát Công an TP.HCM đã tiến hành bao vây khu đất trống nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 6, khống chế hàng trăm con bạc đang hăng máu sát phạt bằng hình thức đá gà.



Nhiều đối tượng tìm cách bỏ chạy thì bị công an nổ súng chỉ thiên trấn áp. Sau đó, công an đã lập biên bản đưa hàng trăm con bạc cùng tang vật hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan về trụ sở.

Trường gà của Thành có hàng trăm người tham gia chơi mỗi ngày.

Qua lấy lời khai, bước đầu công an xác định sòng bạc này do Thành (tức Ông Cò) cầm đầu. Thành khai chọn bãi đất trống ở đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 6 để mở trường gà và hoạt động khoảng vài tháng nay. Để trường gà hoạt động, Thành chiêu mộ nhiều đàn em, mỗi nhóm đóng một vai trò khác nhau.

Lý do Thành chọn khu vực này vì được bao quanh bởi những toà cao, công trình xây dựng nên khó ra vào. Thành cho đàn em rào khu đất bằng tôn, bạt. Phía trước, Thành bố trí 1 quán cà phê cóc cho đàn em ngồi canh gác.

Để sòng bạc hoạt động không bị phát hiện, Thành cho đàn em cảnh giới ở trước trụ sở Công an phường 3, Công an quận 6 hay Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM; nếu lực lượng xuất quân thì đàn em của Thành sẽ báo cáo. Lúc này, Thành sẽ dừng trường gà nơi bãi đất trống trên.

Hằng ngày, hàng trăm con bạc đi xe tới gửi ở các bãi giữ xe gần trường gà của Thành. Tiếp đó, các con bạc sẽ được các đàn em của Thành trong vai xe ôm chở thẳng tới cổng đưa vào bên trong. Chính vì thế nên lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04), Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, Trung đoàn Cảnh sát cơ động triệt phá trường gà này.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.