Mới đây, nữ diễn viên Ana de Armas cho biết, cô và đoàn đã đến thăm mộ của Marilyn Monroe để xin phép cho bộ phim sắp ra mắt "Blonde". Bộ phim của Netflix ra đời trong bối cảnh nhiều phương tiện truyền thông đã khai thác câu chuyện của ngôi sao Hollywood Marilyn Monroe. Cụ thể như phim tiểu sử "My Week with Marilyn" năm 2012, "Marilyn Monroe: The Final Days" năm 2001 và phim truyền hình năm 1991 "Norma Jean and Marilyn". Trong khi một số dự án tập trung nhiều hơn vào tiểu sử, những dự án khác có quyền tự do với cuộc đời của biểu tượng và hư cấu hóa các khía cạnh của lịch sử. "Blonde", với sự tham gia của de Armas trong vai Monroe, sẽ thực hiện cách tiếp cận thứ hai, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Joyce Carol Oates năm 2000 hơn là cuộc đời thực của Monroe.

Vì sao Ana de Armas đến thăm mộ Marilyn Monroe?



Diễn xuất của Ana de Armas trong "Blonde" được khen ngợi. (Ảnh trong phim).

Được đạo diễn bởi Andrew Dominik, "Blonde" đã được tiếp thị như một cuộc khai phá trần trụi về cuộc đời của Monroe, thậm chí nó còn được xếp hạng NC-17. Cùng với de Armas, phim sẽ có sự tham gia của Adrien Brody trong vai Arthur Miller, Bobby Cannavale trong vai Joe DiMaggio, Julianne Nicholson trong vai Gladys Pearl Baker và Caspar Phillipson trong vai John F. Kennedy. Sinh ra với cái tên Norma Jeane Mortenson, Monroe được biết đến là người có mối quan hệ phức tạp với công chúng, cuối cùng cô đã qua đời do sử dụng ma túy quá liều ở tuổi 36.

Cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên thường bị công chúng và giới truyền thông bình luận, điều này khiến cho bất kỳ dự án nào cũng tìm cách ghi lại những sự kiện giật gân vốn dĩ rất tế nhị đó. Theo de Armas, cô ấy đã tiếp cận vai diễn của mình với sự tôn trọng nhất dành cho người nghệ sĩ quá cố, bao gồm cả một chuyến thăm độc nhất vô nhị.

Trong cuộc trò chuyện với AnOther Magazine, de Armas tiết lộ rằng, cô và những người trong đoàn đã có một cách thú vị để "liên lạc" với Monroe khi quay phim. Như de Armas kể lại, họ đã ký vào một tấm thiệp và đặt nó trên mộ của cô như một cách "xin phép" ngôi sao để kể về phiên bản này của cô.

"Chúng tôi lấy một tấm thiệp lớn và mọi người trong đoàn đã viết một lời nhắn cho cô ấy (Marilyn Monroe - PV). Sau đó, chúng tôi đến nghĩa trang và đặt nó trên mộ của cô ấy. Đó là cách để chúng tôi "xin phép" người quá cố. Mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm rất lớn và ý thức rất rõ khía cạnh của câu chuyện mà mình sẽ kể - câu chuyện về Norma Jeane, người đứng sau Marilyn Monroe. Cô ấy thực sự là ai", Ana de Armas bật mí.

Những lời bình luận của De Armas cho thấy, cô và những người còn lại trong đoàn bày tỏ sự kính trọng với Monroe với "Blonde". Mặc dù một chuyến viếng thăm có vẻ như là một cử chỉ nhỏ nhưng Ana de Armas và đoàn làm phim có thể đã có một cách tiếp cận khác đối với nhân vật gốc, bởi bộ phim của họ là một phiên bản hư cấu về cuộc đời của Monroe.

Marilyn Monroe là nữ nghệ sĩ mang tính biểu tượng trong lịch sử. (Ảnh: IT).

Thực tế, họ cảm thấy có trách nhiệm phải "xin phép" và kết nối với ngôi sao theo cách này cho thấy rằng, dù một số sự kiện trong "Blonde" có thể là hư cấu nhưng bộ phim và cuốn tiểu thuyết đều tìm cách hướng đến một sự thật lớn hơn về cảm xúc, cho phép khán giả hiểu về Marilyn đằng sau chiếc mặt nạ mà lịch sử không thể chạm tới. Dựa trên những tuyên bố của de Armas, sự thật "ai là Monroe" vẫn là động lực thông qua việc họ tái hiện câu chuyện của cô ấy khiến cho việc viếng thăm những ngôi mộ trở thành một cách thích hợp để tôn vinh nữ diễn viên quá cố.

Trong khi một số người có thể gọi cách tiếp cận của Ana de Armas để kết nối với Monroe là kỳ lạ, rõ ràng là cô ấy đã thực hiện nhiệm vụ của mình như một diễn viên đưa ngôi sao trở lại cuộc sống một lần nữa rất nghiêm túc. Với rất nhiều phim tiểu sử và dự án về Monroe, "Blonde" đang nỗ lực để tạo nên sự khác biệt với chủ ý đằng sau bộ phim, điều mà Ana de Armas đã nói ở trên. Cách tiếp cận của cô dường như đã được đền đáp với những đánh giá ban đầu dành cho bộ phim là ca ngợi diễn xuất của Ana de Armas. Với phản ứng của giới phê bình tương đối tích cực trước khi phát hành vào ngày 28/9 trên Netflix, "Blonde" hứa hẹn một bức chân dung mới và tôn trọng của ngôi sao mang tính biểu tượng của lịch sử.