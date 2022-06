Ana de Armas nói gì khi vào vai Marilyn Monroe?

Teaser của bộ phim Blonde. (Netflix).

Mới đây, theo Fox News, bộ phim Blonde, kể về cuộc đời của Marylin Monroe đã tung đoạn teaser đầu tiên. Trong đó, nhiều khoảnh khắc ấn tượng nhất trong cuộc đời của minh tinh được thể hiện qua diễn xuất của nữ diễn viên Ana de Armas. Cảnh hàng trăm ký giả săn đón Marilyn Monroe, màn tung váy lấy cảm hứng từ phim The Seven Year Itch... Video khép lại khi khi Marilyn Monroe gượng cười bên bàn trang điểm.

Ana de Armas vào vai Marilyn Monroe trong Blonde. (Ảnh: Netflix).

Trong hình ảnh mới, ngôi sao người Cuba được khen ngợi mang phong thái của biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất nước Mỹ. Phim tái hiện cuộc đời Marilyn Monroe từ thời thơ ấu - lúc còn là cô bé Norma Jeane - đến khi trưởng thành, đạt đỉnh cao, trải qua nhiều mối tình. Phim do đạo diễn Andrew Dominik thực hiện, phát hành trực tuyến, dán nhãn NC-17 (cấm khán giả dưới 17 tuổi).

Các diễn viên khác xuất hiện trong phim là Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel và Evan Williams. Bộ phim Blonde dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Joyce Carol Oates phát hành năm 2000.

Chia sẻ với Variety, Ana de Armas cho biết để vào vai người đẹp tóc vàng, cô phải nghiên cứu kỹ cuốn sách của Oates, cũng như hàng loạt hình ảnh, video về biểu tượng gợi cảm. Ngôi sao No Time To Die cũng học thêm tiếng Anh để cải thiện kỹ năng giao tiếp.

"Tôi suy nghĩ nhiều về số phận phụ nữ trong ngành công nghiệp này. Qua bộ phim, tôi thấy nhiều vấn đề trong các thập niên 1930, 1950 vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Nếu không có nền tảng vững chắc như sự ủng hộ của gia đình, bạn khó sống được ở Hollywood", cô nói.

Ana de Armas đóng phim 17+

Ban đầu, nhà sản xuất chọn lựa Naomi Watts vào vai chính và sau đó thay đổi bằng Jessica Chastain, tuy nhiên Ana de Armas mới là nữ diễn viên được chọn. "Tôi sẽ không để bất cứ ai nói rằng, mình không đủ khả năng vào vai Marilyn Monroe", nữ diễn viên khẳng định.

Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Andrew Dominik, người nổi danh với bộ phim The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford cho rằng, bộ phim Blonde sẽ khiến cho nhiều người phải sửng sốt. "Nếu khán giả không thích bộ phim này, đó là vấn đề của họ. Bộ phim không được sản xuất để khiến ai xem cũng thích thú", anh nói với The Guardian.

Marilyn Monroe sinh năm 1926 tại Mỹ, là diễn viên, ca sĩ, biểu tượng nhan sắc mọi thời. Cô nổi tiếng với các phim All About Eve, Monkey Business, Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, The Seven Year Itch...