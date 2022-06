Vì sao cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị khởi tố, bắt giam?

Như Dân Việt đã thông tin, tối 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Quốc hội đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long trong sáng 7/6. Ảnh: D.X

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; ông Phạm Công Tạc; cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Long có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương Kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sáng 7/6, theo ghi nhận của Dân Việt, cơ quan điều tra xuất hiện tại nhà ông Nguyễn Thanh Long ở tổ hợp số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cũng trong sáng 7/6, Quốc hội đã bỏ phiếu kín thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Kết quả kiểm phiếu cho thấy đa số đại biểu Quốc hội tán thành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Bộ Chính trị xác định ông Nguyễn Thanh Long có trách nhiệm liên quan đến vụ Việt Á cùng với ông Chu Ngọc Anh (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ).

Theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Đặc biệt, cựu Bộ trưởng Y tế còn được xác định thiếu kiểm tra, giám sát, can thiệp, tác động, hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với kit xét nghiệm để việc ban hành thông báo giá, các sinh phẩm trang thiết bị y tế chẩn đoán nCoV trái quy định.

Cơ quan có thẩm quyền kết luận ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương.

Xe biển xanh xuất hiện tại nơi cư trú của ông Nguyễn Thanh Long sáng 7/6. Ảnh: Q.N

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Clip: 19h30 xe biển xanh tiến vào hầm để xe thuộc khu biệt thự nhà ông Nguyễn Thanh Long, ngay sau khi cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Clip: Một xe ô tô đi vào, ngay sau đó khoảng 2 phút có một xe ô tô biển xanh khác đi ra khỏi khu biệt thự liền kề.

Xuất phát điểm là một sinh viên Đại học Y Thái Bình, ông Long dần kinh qua và nắm giữ nhiều cương vị trong Bộ Y tế. Trở thành Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2011, ông Long có 7 năm giữ cương vị này, trước khi được điều động giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương vào tháng 10/2018.

Đầu năm 2020, đúng giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Long quay trở lại giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Sau đó, đến tháng 7/2020, ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Y tế.