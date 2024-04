Lý An là một trong những đạo diễn châu Á đạt được thành tích cao tại Lễ trao giải Oscar. Nhà làm phim người Đài Loan đã hai lần giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất (phim “Brokeback Mountain” và “Life of Pi”), và tác phẩm võ thuật kinh điển năm 2000 của ông “Ngọa hổ tàng long” đã giành được bốn giải Oscar, trong đó có Phim nước ngoài hay nhất.

Nhưng ông thừa nhận rằng, "Brokeback Mountain" - bộ phim được ca ngợi nhất năm 2005 để thua giải Phim hay nhất trước "Crash" là một phản ứng cho sự phân biệt đối xử của Viện Hàn Lâm đối với một câu chuyện tình yêu của người đồng tính: "Tôi nghĩ vậy, đúng vậy", ông trả lời IndieWire trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Vì sao đạo diễn Lý An từng "hụt" giải thưởng Oscar danh giá?

"Tôi không hề oán trách gì Oscar cả. Chỉ là bản chất của Viện Hàn lâm vào lúc đó là như vậy", Lý An nói.

"Vào lúc đó, thành công của "Brokeback Mountain" đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ", ông nói về ba giải Oscar của bộ phim, bao gồm: Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho Larry McMurtry và Diana Ossana (chuyển thể từ tiểu thuyết của Annie Proulx); Nhạc phim gốc hay nhất cho Gustavo Santaolalla.

Nhưng ông đã kể một câu chuyện "vui" xảy ra trên sân khấu của giải Oscar vào đêm "Brokeback" thua trước bộ phim về nạn phân biệt chủng tộc ở Los Angeles của Paul Haggis là "Crash". Bộ phim “Crash” dần tỏ ra mờ nhạt trong đánh giá của khán giả, trong khi uy tín của “Brokeback Mountain” ngày càng lên cao vào thời điểm Oscar diễn ra.

"Chúng ta đều hiểu khi người trao giải Phim hay nhất Jack Nicholson mở chiếc phong bì trên sân khấu của lễ trao giải Oscar lần thứ 78 vào ngày 5/3/2006. Sự ngạc nhiên thể hiện rõ ràng ngay cả trên gương mặt ông ấy: "Crash"? Thật á?", Lý An chia sẻ.

Đạo diễn bộ phim "Ngoạ hổ tàng long" kể tiếp: "Tôi đã nhận giải của mình, giải Đạo diễn xuất sắc nhất trước giải thường "đinh" Phim hay nhất và khi tôi đang bước xuống sân khấu, họ gọi tôi lại và bảo: "Đứng đây. Đó là vị trí của anh. Mọi người nghĩ rằng anh sẽ thắng nên không phải xuống nữa đâu. Ngay cạnh sân khấu là tấm màn. Mục tiếp theo là Phim hay nhất. Đứng đây, cứ đứng đây thôi. Tôi nhìn thấy Jack Nicholson ngay bên cạnh, ông ấy mở phong bì và tôi thốt lên: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi!". Phải mất khoảng 10 giây trước khi ông ấy công bố tên phim và rồi ông ấy nói: "Crash".

Khi được hỏi ai là người đã bảo Lý An ở lại hậu trường và liệu họ có được ủy quyền làm như vậy hay không, vị đạo diễn nói: “Một người quản lý sân khấu. Đó là một vị trí ngay cạnh tấm màn. Bạn gần như có thể thấy tôi ngay tại đó. Tôi có thể thấy một số khán giả, khoảng cách gần đến vậy đấy", Lý An chia sẻ.

Lý An đã quen với việc thua cuộc tại Oscar, vì các bộ phim của ông thường kể về những người ngoài lề xã hội - một câu chuyện tình lãng mạn đồng giới như "Brokeback Moutain" hay một bộ phim võ hiệp như "Ngọa hổ tàng long" không hoàn toàn là chất liệu dành cho Oscar.

"Brokeback Mountain" là tác phẩm để đời của Lý An. Ảnh trong phim.

“Trong quá trình trưởng thành, nghệ thuật không phải là một lựa chọn. Tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ ngoại lai. Tôi cho rằng mình bị thu hút bởi những câu chuyện xoay quanh các nhân vật bị kìm nén. "Brokeback Mountain" đơn giản là quá đẹp. Bạn chắc hẳn cũng đã đọc truyện ngắn này. Tôi chẳng có điểm gì chung với mấy chàng cao bồi đồng tính ở Wyoming cả. Nhưng tại sao tôi lại khóc? Bộ phim thật ám ảnh. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện đẹp", Lý An không giấu được cảm xúc.

Đạo diễn người Đài Loan cho biết, sắp tới sẽ có vinh dự nhận giải thưởng danh dự từ Đại học New York, trường cũ của ông tại một buổi dạ tiệc của Trường Nghệ thuật Tisch vào ngày 8/4.

Lý An (sinh năm 1954) là một đạo diễn, nhà sản xuất phim và nhà biên kịch người Đài Loan. Ông được biết đến với những tác phẩm điện ảnh đa dạng, bao gồm các bộ phim võ thuật, tình cảm, lịch sử và chính kịch.

Lý An sinh ra ở Triều Châu, Đài Loan. Ông theo học Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Loan và sau đó chuyển đến Hoa Kỳ để theo học ngành điện ảnh tại Đại học Illinois và Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York.

Bộ phim đầu tay của Lý An là "Pushing Hands" (1992), một bộ phim hài gia đình lấy bối cảnh ở Đài Loan. Cho tới tác phẩm thứ hai của ông là "The Wedding Banquet" (1993) - bộ phim hài lãng mạn về một người đàn ông đồng tính Đài Loan buộc phải kết hôn giả với một phụ nữ để làm hài lòng cha mẹ của mình. "The Wedding Banquet" đã thành công vang dội và giúp Lý An được giới phê bình quốc tế chú ý.

Lý An tiếp tục gặt hái thành công với các bộ phim như: "Eat Drink Man Woman" (1994); "Sense and Sensibility" (1995); "The Ice Storm" (1997); "Ngọa hổ tàng long" (2000); "Brokeback Mountain" (2005); "Lust, Caution" (2007); "Life of Pi" (2012) và "Billy Lynn's Long Halftime Walk" (2016).

Lý An đã hai lần đoạt giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất cho "Brokeback Mountain" và "Life of Pi". Ông cũng là đạo diễn người châu Á đầu tiên đoạt giải Oscar cho hạng mục này. Lý An được coi là một trong những đạo diễn tài năng và quan trọng nhất đối với điện ảnh thế giới hiện nay. Các tác phẩm của ông được đánh giá cao bởi sự tinh tế, sâu sắc và khả năng khám phá các chủ đề đa dạng.