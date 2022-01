Vì sao em gái Britney Spear bật khóc khi nói về chị ruột?

"Tôi yêu chị gái của mình", cô gái 32 tuổi nói trong nước mắt. Cô cho rằng, mặc dù tình cảm giữa hai người là có thật, tuy nhiên mối quan hệ giữa hai chị em lại đang rất phức tạp. Nội dung của cuộc phỏng vấn sẽ lên sóng vào 12/1 theo giờ Mỹ.



Jamie Lynn hiện đang lên tiếng vì cuốn hồi ký kể về tất cả cuộc sống của cô ấy sẽ được phát hành vào ngày 18/1 tới đây. Cuốn sách ra mắt đúng lúc bố mẹ của Britney phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì cáo buộc của họ với hành vi ngược đãi đối với Britney.

Jamie Lynn Spears trong cuộc phỏng vấn trên Good Morning America. Ảnh: The Sun.

Biểu tượng nhạc pop một thời, người vừa được "giải thoát" vào tháng 11 khỏi quyền quản lý kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô trong 13 năm. Nữ ca sĩ cho biết, trong một phiên điều trần hồi tháng 6 rằng, cô thậm chí muốn kiện gia đình mình.

"Tôi thực sự không thể tự mình chịu đựng được. Tôi thậm chí không thể nói chuyện với bố hoặc mẹ của mình. Tôi đã rất sợ. Tôi không muốn trở thành nô lệ của ai cả", Britney nói với Thẩm phán Brenda Penny của Tòa án Cấp cao Los Angeles vào tháng 6.

Jamie Lynn bị chỉ trích vì không công khai lên tiếng bênh vực chị gái. Ban đầu, Jamie còn dùng lời bài hát Baby One More Time để đặt tên cho sách. Vì bị phản ứng, cô mới đổi tên sách từ I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out thành Things I Should Have Said.

Jamie Lynn cho biết, cô luôn ủng hộ chị gái mình. (Ảnh: Daily Mail).

"Tôi nghĩ rằng, sự thật rõ ràng là tôi luôn yêu mến và ủng hộ chị gái mình", Jamie nói. Britney đã nhiều lần cảnh cáo em gái nên im lặng vì không đủ tư cách lên tiếng. Cô viết trên trang cá nhân: "Nếu chột dạ khi đọc những dòng này, thì các người - những người trơ tráo giả vờ bảo vệ tôi - hãy giữ lại chút thể diện cho mình đi. Nếu các người định đăng thêm gì đó thì hãy dừng lại".

Jame Lynn và Britney Spear khi còn nhỏ. (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi Britney giành lại toàn quyền kiểm soát mạng xã hội của mình, nữ ca sĩ "Toxic" đã cho người hâm mộ biết về cảm xúc thật của cô về em gái ruột. Đầu tháng 1, Britney Spear nhấn nút hủy theo dõi Jamie Lynn trên Instagram, cắt đứt liên lạc với em gái. Nữ ca sĩ khẳng định: "Jamie Lynn không bao giờ xuất hiện trong đời tôi suốt 13 năm qua".