Vì sao hơn 200 ha lúa ở vựa lúa lớn nhất tỉnh Đắk Nông bị nghẽn bông, lép hạt?

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Mai Công Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Choah (Krông Nô, Đắk Nông) xác nhận, có tình trạng lúa bị nghẹt bông, lép hạt xảy ra tại cánh đồng lúa Buôn Choah.

Lãnh đạo UBND xã Buôn Choah kiểm tra thực tế tại ruộng của các hộ dân bị tình trạng lúa nghẹt bông, lép hạt. Ảnh: N.Giàu



Ông Hào cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ bà con nông dân, UBND xã đã kiểm tra, thống kê và báo cáo với UBND huyện.

"Chi cục Phát triển nông nghiệp (Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông) đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân. Sau khi kiểm tra, ban đầu xác định, do thời kỳ lúa trổ bông thời tiết nắng nóng bất thường, kèm theo gió to dẫn đến lúa thụ phấn không đạt; Do có một số diện tích bị nhiễm bệnh trong thời kỳ trổ bông, nên người dân phun thuốc chưa đảm bảo hàm lượng (pha nhiều loại thuốc) nên ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn của cây lúa.

Cánh đồng xã Buôn Choah đang trong thời gian thu hoạch. Ảnh: N.Giàu

Về giống lúa, người dân mua giống tại Đắk Lắk; một số hộ sử dụng lại lúa thịt để làm giống. Nhưng qua xác minh các cơ quan chuyên môn không khẳng định lúa lép là do giống. Hiện nay các cơ quan chức năng đang chỉ đạo xác định nguồn gốc giống để kịp thời thông tin đến người dân.

Theo báo cáo của UBND xã Buôn Choah, cánh đồng xã Buôn Choah đang trong thời gian thu hoạch. Tuy nhiên kiểm tra, tổng hợp của các thôn báo cáo lên, diện tích lúa trên các cánh đồng xã Buôn Choah, bị nghẽn bông, lép hạt, đến thời điểm hiện tại có hơn 221 ha lúa bị nghẽn bông, lép hạt. Ngoài ra, tại thôn Buôn Choah sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dưỡng bông, diệt rầy thì xảy ra hiện tượng vàng lá với diện tích là 3,2 ha.

Nhiều gia đình trồng lúa ở xã Buôn Choah thất thu vì năng suất lúa không đạt như mọi năm. Ảnh: N.Giàu

Trước thực trạng trên, Chi cục PTNN tỉnh Đắk Nông cũng chủ trì, phối hợp các bên liên quan kiểm tra thực tế tại đồng ruộng và làm việc với 1 số hộ dân bị ảnh hưởng.

Hộ ông Phạm Như Thuần (thôn Bình Giang, xã Buôn Choah) cho biết, gia đình ông canh tác hơn 8 ha lúa, mọi năm thu hoạch trung bình khoảng 12 tấn/ha nhưng năm nay chỉ được khoảng 5-6 tấn/ ha.

"Năm nay thời tiết thất thường, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch cao dẫn đến việc lúa thụ phấn không đạt nên năng suất bị ảnh hưởng", ông Thuần cho biết.

Hộ ông Đỗ Văn Vụ (thôn Ninh Giang, xã Buôn Choah) có diện tích hơn 1ha lúa cũng bị nghẽn bông, lép hạt. Mọi năm thu được từ 12 -14 tấn/ha, nhưng năm nay chỉ được hơn một nửa...

Hiện có hơn 221 ha diện tích lúa trên các cánh đồng xã Buôn Choah bị nghẽn bông, lép hạt. Ảnh: N.Giàu

Ông Doãn Gia Lộc, TP NN&PTNT huyện Krông Nô cho biết, thời tiết năm nay khá khắc nghiệt, gió lớn, nhiệt độ cao thấp thất thường; thời điểm cây lúa trổ bông nhiệt độ tại địa phương dao động từ 15-19oC, lạnh, ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn của bông lúa. Một số diện tích lúa trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiếu nước…

Đoàn kiểm tra của Chi cục Phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Nông thông tin, tại thời điểm lúa trổ bông có gió mạnh, lạnh về đêm dẫn đến nghẹn đòng, trổ không thoát và bị lép hạt.