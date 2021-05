Vì sao iPhone 8 Plus cũ vẫn hút người dùng trong năm 2021?

iPhone 8 Plus có gì hấp dẫn?

iPhone 8 Plus đã được Apple thiết kế với sự nâng cấp đáng giá sở hữu thiết kế sang chảnh, lộng lẫy và vô cùng bóng bẩy khi mặt lưng được phủ kính cường lực mà theo Apple đây là loại kính bền bỉ nhất từng được sử dụng trên smartphone. Đặc biệt, nhờ có mặt kính nên sản phẩm được tích hợp công nghệ sạc không dây siêu tiện lợi.

Với màn hình kích thước 5.5 inch, iPhone 8 Plus là chiếc điện thoại có diện tích màn hình lớn mang lại trải nghiệm tuyệt vời hơn. Đặc biệt hơn nữa, iPhone 8 Plus được trang bị công nghệ bảo mật vân tay tiện lợi – Touch ID tiện lợi và cho phép người dùng dễ dàng mở, khóa sản phẩm.

iPhone 8 Plus được nhà sản xuất trang bị bộ nhớ RAM 3GB, con chip Apple A11 Bionic cho hiệu năng mạnh mẽ và được AnTuTu chấm điểm cao nhất hiện nay, đạt xấp xỉ 230 ngàn điểm. Điểm số cho thấy hiệu năng cũng vượt xa sức mạnh của siêu phẩm công nghệ iPhone 7 Plus (khoảng 170 ngàn điểm).

Không có sự thay đổi trong thông số camera (vẫn là cụm camera kép cùng độ phân giải 12 MP so với chiếc điện thoại IPhone 7 Plus), chiếc điện thoại iPhone này chủ yếu được tập trung nâng cấp về ống kính, cảm biến, vi xử lý hình ảnh để nâng cao chất lượng ảnh chụp.



Khả năng zoom quang 2X không thay đổi chất lượng cũng như xóa phông chân dung vẫn được tích hợp trên iPhone 8 Plus cùng với Portrait Lighting, tính năng chụp ảnh sân khấu hoàn toàn mới. Camera trước vẫn là độ phân giải 7 MP cùng tính năng chụp chân dung ánh sáng sân khấu đặc biệt.

Cùng với đó, iPhone 8 sở hữu viên pin 1821 mAh và iPhone 8 Plus sở hữu viên pin lên đến 2900 mAh. Tuy nhiên Apple đã tích hợp công nghệ sạc nhanh, không dây lên cả 2 thiết bị này, giúp bạn có thể làm đầy 50% pin trong vòng 30 phút.

Tổng thể của iPhone 8 Plus vẫn có thiết kế rất đẹp, bóng bẩy và có tỷ lệ hoàn thiện khung máy tuyệt vời. Hiệu suất không có gì đáng lo ngại với con chip A11 vẫn rất mạnh mẽ, dung lượng pin vừa đủ và chụp ảnh ngon. Đến thời điểm hiện tại, nếu so sánh với iPhone 12 hay iPhone 11 thì iPhone 8 Plus không thể có được những khả năng xử lý ảnh và hiệu suất cao được, tuy nhiên tầm giá trên dưới 10 triệu đồng vẫn đáng để sở hữu siêu phẩm một thời này của Apple.

Giá iPhone 8 Plus mới nhất

Dù đã ngừng sản xuất nhưng iPhone 8 Plus vẫn được săn đón tại Việt Nam. Hiện mức giá của iPhone 8 Plus cũ 99% tại nhiều cửa hàng đang khá ổn định. Tại các cửa hàng của hệ thống CellphoneS, ShopDunk, Didongthongminh, giá iPhone 8 cũ bản 64Gb dao động từ 6,2 đến 6,5 triệu tùy cửa hàng.

Trong khi đó, iPhone 8 Plus mới đang giảm mạnh lên đến gần 1 triệu đồng tùy phiên bản. Theo đó iPhone 8 Plus bản 64 GB đang được rao bán với giá 11 triệu đồng. Các phiên bản có bộ nhớ cao hơn có giá khoảng 12 triệu đồng.