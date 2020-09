iPhone 8 plus đẹp và chất, giá hiện tại bao nhiêu?

Trong khi người người nhà nhà đổ xô đi mua những chiếc máy tràn viền "tai thỏ" đắt tiền thì bạn lại cảm thấy chẳng hề hứng thú. iPhone 8 Plus với thiết kế cổ điển cùng nút Home nổi bật vẫn được rất nhiều người yêu thích.

iPhone 8 plus với camera kép chụp ảnh xóa phông, hay màn hình TrueTone cảm biến ánh sáng theo môi trường. Dù iPhone 8 Plus đã ra mắt khá lâu nhưng bạn yên tâm là chúng vẫn không hề "bị lỗi thời". Vấn đề chỉ là nhu cầu sử dụng của bạn đến đâu mà thôi.

Hơn nữa mức giá hiện giờ của máy đã "hạ nhiệt" hơn rất nhiều so với ban đầu. Qua khảo sát cửa hàng di động lớn ở Hà Nội, iPhone 8 Plus mới – Chính hãng (Full VAT) (64GB) giá khoảng 12.950.000 VND. Bản 128GB giá 14.790.000 VND, bản 256G giá 18.500.000 VND.

Trong khi với hàng xách tay, Phone 8 Plus – hình thức đẹp 99% (64GB) giá khoảng 8.500.000 VND. iPhone 8 Plus – hình thức đẹp 99% (256GB) giá khoảng 9.800.000 VND.

Điều quan trọng nhất của 1 chiếc iPhone là độ mượt mà khi sử dụng điện thoại. Và iPhone 8 Plus không làm nhiều người dùng thất vọng. Những người đang sử dụng iPhone 8 Plus hầu như chưa cần nghĩ đến chuyện lên đời điện thoại.

Vốn hiệu năng của iPhone 8 Plus rất mạnh mẽ với chip A11 Bionic giống như trong iPhone X. Từ xem phim, chơi game đồ họa nặng đến việc sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc. Tốc độ trên iPhone 8 Plus hầu như đều không thua kém gì so với iPhone X.

Camera trước của iPhone 8 Plus không chỉ mang đến những bức ảnh tự sướng đẹp tự nhiên cho người dùng. Chúng còn hỗ trợ rất tốt trong việc gọi video, một trong những tiện ích không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Nhất là sau khi Apple đã cho ra mắt.

Vẫn là cụm camera kép 12MP ở mặt sau với chế độ chụp ảnh xóa phông hiện đại. iPhone 8 Plus không hề lỗi thời với các smartphone mới ra đời hiện nay. Bạn vẫn có thể tạo ra được nhiều bức ảnh đẹp chỉ với một chiếc iPhone trong tay.