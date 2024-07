Vì sao một anh tài vừa hát, vừa khóc tại tập 2 "Anh trai vượt ngàn chông gai"?

Tối qua (6/7), tập 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã phát sóng với 5 màn trình diễn nhóm, 22 phần trình diễn cá nhân, kéo dài trong 3 giờ đồng hồ. Đêm diễn mang đến nhiều hoài niệm với những tiết mục gợi nhớ thời thanh xuân, cũng như sự tái xuất của một số nghệ sĩ sau nhiều năm vắng bóng.

Điểm nhấn của tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai là tiết mục của nhiếp ảnh gia Thiên Minh. Anh thể hiện loạt "hit" đình đám của cố ca sĩ, nhạc sĩ Wanbi Tuấn Anh. Ngay khi giai điệu vang lên, Thiên Minh đã không kìm nổi giọt nước mắt và khiến khán giả xúc động. Sau phần trình diễn, Thiên Minh nói: "Sau 15 năm, tôi mới có cơ hội trở lại sân khấu và trong vai trò ca sĩ. Điều này chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Nhận lời mời của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024", tôi nhớ đến thanh xuân và những người bạn đứng cùng sân khấu với mình trong giai đoạn đó. Những người bạn của tôi, có người lên, có người xuống, có người luôn được mọi người yêu thương, có người không làm nghề nữa như tôi và có người không may mắn như chúng ta còn có mặt trên đời sống này. Đó là anh Wanbi".

Thiên Minh xúc động trên sân khấu của tập 2 "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Thiên Minh chọn lựa trình bày 2 ca khúc của Wanbi Tuấn Anh để mượn câu chuyện đó kể câu chuyện chính mình và những ca sĩ ở thế hệ của anh. "Tôi muốn nhắc nhở lại mọi người một điều là, đôi khi chúng ta được sống là điều hạnh phúc nhất rồi" – Thiên Minh khóc.

Không kém phần xúc động và bất ngờ, diễn viên Tiến Luật thể hiện khá cảm xúc ca khúc Tình em là đại dương của Duy Mạnh. Trước đó, anh luôn xuất hiện với hình ảnh hài hước, tếu táo. Bên cạnh Tiến Luật, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát có màn trình diễn đậm chất một "quý ông đa tình" khi thể hiện các ca khúc tình cảm lần lượt là Cánh hoa vụt mất và Từng yêu. Trong khi đó, Vì anh thương em (Vô cùng) là bài hát được Nguyễn Trần Duy Nhất chọn lựa để trình diễn trên sân khấu trình diễn chuyên nghiệp đầu tiên của chính mình.

Phần trình diễn bùng nổ của nhóm "Anh tài nham thạch" với sự góp mặt của Binz, Rhymastic, Đinh Tiến Đạt, Hà Lê. (Ảnh: NSX)

Nhóm Anh tài nham thạch nhận được sự chú ý của công chúng với 4 tiết mục cá nhân và 1 tiết mục nhóm trong tổng thể màn trình diễn. Binz thể hiện màu sắc cá nhân mạnh mẽ qua Men Cry - "bản hit quốc dân" đình đám. Anh còn có màn trưng trổ tài năng nhạc cụ qua sự phô diễn tài lẻ đánh guitar điện. Trong khi đó, Rhymastic lựa chọn trình diễn một bản ballad nhẹ nhàng tên Lặng. Đinh Tiến Đạt kết hợp rap và ca hát, thể hiện nỗi lòng qua bài hát đầy cảm xúc Tặng anh cho cô ấy. Trong khi đó, Hà Lê làm mới bài hát Quay lại giường em đi với ca từ lôi cuốn và giai điệu khá bắt tai.

Tại nhóm Anh tài đa sắc, Duy Khánh mở màn bằng Think of You qua bản phối mới mẻ, Tăng Phúc vừa thể hiện khả năng vũ đạo vừa ca hát với Đừng chờ anh nữa. Bùi Công Nam biến hóa trên nền nhạc mới của ca khúc Chúa tể. HuyR gợi nhắc khán giả 9x về những kỷ niệm yêu đương qua loạt hit Mashup Yêu anh em nhé, Cô gái M52, Anh thanh niên. Cuối cùng, là Jun Phạm với ca khúc Tân thời.

Đăng Khôi và Phạm Khánh Hưng đều chọn thể hiện những bản "hit" đình đám một thời. Đây cũng là tinh thần chung nhóm Thanh xuân học đường mang đến sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Chung nhóm với 2 đàn anh, Quốc Thiên ghi điểm khi hát lại những "hit" gắn liền với tên tuổi trong phần trình diễn cá nhân. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến bình luận cho biết, họ "nổi da gà" trước phần thể hiện của anh.

Nhìn chung, các tiết mục tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai đều được đầu tư, dàn dựng kỹ lưỡng, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Nội dung chương trình cũng được đánh giá cao với các "miếng hài" vừa đủ, không tạo cảm giác lộn xộn, rối rắm. Kết thúc 8 màn trình diễn nhóm, 33 anh tài sẽ có màn đấu giá khi thành lập Nhà ở tập tiếp theo, phát sóng vào ngày 13/7.