Tạo hình của NSND Tự Long tại MV của "Anh trai vượt ngàn chông gai" khiến khán giả ngỡ ngàng

Anh trai vượt ngàn chông gai tung ca khúc chủ đề

Tối qua (28/6), chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đã chính thức phát hành MV ca khúc chủ đề mang tên Hỏa ca – Call Me By Fire. Tác phẩm do Giám đốc âm nhạc SlimV thực hiện, có giai điệu khá ấn tượng, lời bài hát được phân chia đồng đều cho 33 anh tài để tạo ra tinh thần truyền cảm hứng. SlimV cho biết, qua những âm thanh của sự hiện đại qua tiếng nhạc điện tử, anh muốn thể hiện sự gai góc, bản lĩnh cùng những tâm tư, trăn trở của những người đàn ông.

Hình ảnh trong MV "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Giám đốc âm nhạc show Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 nhấn mạnh Hỏa ca là ca khúc chủ đề nên tính thống nhất và xuyên suốt rất quan trọng. "Hơn cả việc catchy (sức hấp dẫn - PV) hay độ phổ biến thì tôi cảm thấy "tính truyền cảm hứng" là điểm thu hút của ca khúc này. Tôi tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được tinh thần rực lửa mà 33 anh tài truyền tải thông qua ca khúc, đâu đó cũng có sự gửi gắm những kỷ niệm trong chặng đường hoạt động âm nhạc của mỗi anh tài" - SlimV nói.

MV Hoả ca – Call Me By Fire được thực hiện bởi đạo diễn "triệu view" Đinh Hà Uyên Thư - người từng thực hiện MV ca khúc chủ đề Nơi bình minh đầy nắng của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Cô xây dựng chất liệu từ hành trình, cột mốc tuổi 30+ của các anh tài trong chương trình - những người đã vượt qua nhiều thử thách và chông gai trong sự nghiệp, cuộc sống. Vì thế, thế giới được tạo dựng trong MV là sự cấu thành của 5 yếu tố vận hành sa mạc: lửa, cát, bò sát, ảo ảnh và cực quang.

"Lửa là yếu tố cốt lõi, tạo nên sức nóng, hun đúc tinh thần của một người đàn ông. Cát là bề phủ che lấp dưới lòng đất, chính là thử thách, tượng trưng cho khó khăn và gai góc. Khi vượt qua lớp cát "chông gai", bò sát sẽ là người dẫn lối, soi đường để những chiến binh đi tìm đích đến. Nơi có những ngọn lửa rực sáng. Tuy nhiên, sức nóng của lửa sẽ tạo nên ảo ảnh khiến con người ta ảo giác. Trong ảo giác, những chiến binh vùng cực quang phát ra năng lượng để tập hợp mọi người thành một thể thống nhất và cùng nhau đốt cháy ngọn lửa rực rỡ" - ê-kíp sản xuất chương trình chia sẻ.

MV "Hỏa ca" - ca khúc chủ đề của "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Clip: Yeah1)

NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn gây chú ý

Trong số 33 anh tài, NSND Tự Long và danh thủ Hồng Sơn là những cái tên được nhiều khán giả nhắc tới sau khi MV lên sóng. Diện trang phục tone tối với áo jeans và quần da, Tự Long mang lại hình ảnh mới lạ, cuốn hút, khác biệt so với những gì anh từng thể hiện trên Táo Quân. Chia sẻ về MV, Tự Long cho biết, sản phẩm âm nhạc khiến anh hài lòng, "bõ công những ngày anh em lăn lê bò trườn".

NSND Tự Long. (Ảnh: NSX)

Trong khi đó, danh thủ Hồng Sơn hiếm hoi khoe giọng hát với khán giả, cũng như thể hiện khả năng chơi bóng khiến anh trở thành huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Điều này khiến những người hâm mộ anh trầm trồ, cổ vũ. Trước đó, khi nói về lý do tham gia chương trình dù giọng hát không quá tốt, Hồng Sơn cho biết anh rất yêu âm nhạc: "Từ bé tôi đã xa gia đình để đi tập luyện, trưởng thành lên thì thi đấu xa nhà rất nhiều. Cũng bởi vậy, âm nhạc luôn song hành với tôi và các đồng đội, đem lại khoảnh khắc bình an, thư giãn, tái tạo năng lượng cho các vận động viên".

Về mặt âm nhạc, dù giai điệu khá bắt tai, tuy nhiên do sự hòa giọng của 33 anh tài, Hỏa ca không mang lại điểm nhấn đặc biệt. Điểm cộng của MV là phần hình ảnh, hiệu ứng được xử lý kỹ lưỡng, làm nổi bật tài năng cũng như cá tính của các ngôi sao tham gia chương trình.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 sẽ lên sóng vào tối nay (29/6) trên VTV3. Các anh tài tham gia chương trình gồm có: Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz, Hồng Sơn và SOOBIN.