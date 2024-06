Vì sao một doanh nghiệp thi công cầu đường không chấp hành quyết định xử lý vi phạm ở Long An? Vì sao một doanh nghiệp thi công cầu đường không chấp hành quyết định xử lý vi phạm ở Long An?

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần hai của UBND huyện Cần Đước (Long An) đối với Công ty TNHH TM DV thi công cầu đường Hồng An do ông Lâm Tấn Kiệt quản lý được ban hành từ đầu tháng 2/2024. Tuy nhiên đến nay, diện tích đất công trình được xác định sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại.