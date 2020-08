Vì sao một sản phẩm được trông chờ nhất của Apple bị hủy bỏ?

Tấm sạc AirPower được thiết kế để sạc iPhone, Apple Watch và hộp sạc AirPods không dây đồng thời. Nó cũng được cho là sạc các thiết bị này ở bất kể nơi nào đặt lên. Tham vọng lớn là vậy nhưng thất cọng cũng không kém khi chúng bị khai tử sau gần 2 năm.

Sau khi AirPower bị khai tử, nhiều người muốn biết thất bại đằng sau tấm màn này là gì. Và liệu Apple đã giải quyết được khi một rò rỉ từ Jon Prosser mới đây nói rằng AirPower sửa đổi sẽ được tung ra trong quý hiện tại hoặc quý đầu tiên của năm 2021 với giá 250 USD.

Để biết lý do cho sự thất bại, hãy cùng tìm hiểu nội dung tweet mà Mr. White chia sẻ trên Twitter mới đây, nơi mọi người thực sự chú ý chính là 14 cuộn dây quấn chặt chẽ được cho là cung cấp điện trên toàn bộ bề mặt của tấm sạc. Nội dung cũng cho thấy cổng Lightning tích hợp trên sản phẩm. Có lẽ chính sự phức tạp của cuộn dây góp phần vào lý do khiến Apple đóng dự án, nơi công ty cho rằng AirPower không thể đáp ứng các tiêu chuẩn cao do quá nóng và chi phí sản xuất sản phẩm cao.

Nhưng một điều thú vị hơn nữa là những hạn chế của AirPower mà Apple không thể giải quyết thậm chí còn bị một số công ty khác vượt mặt. Lấy ví dụ với Aira, công ty cung cấp tấm sạc FreePower với 18 cuộn dây bên trong. Sử dụng các thuật toán theo dõi vị trí của thiết bị trên tấm để kích hoạt công suất sạc phù hợp, bởi các thiết bị khác nhau có nhu cầu sử dụng năng lượng khác nhau.

Theo Aira, FreePower mang đến sự tự do cho trải nghiệm sạc không dây. Một thiết bị được đặt ở bất kỳ đâu trên bề mặt FreePower sẽ nhận được nguồn điện không dây phù hợp mà không cần phải căn chỉnh theo yêu cầu.

Cùng với FreePower, một thiết bị khác là Base Station Pro sắp được Nomad ra mắt cũng có thể giải quyết các hạn chế của AirPower nhờ sử dụng công nghệ FreePower.