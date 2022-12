Vì sao nhà thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 bị "trảm"?

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa yêu cầu Ban QLDA Thăng Long xem xét điều chuyển khối lượng của nhà thầu thi công chậm trễ gói thầu của đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Bộ GTVT đánh giá tại gói thầu 14-XL tiến độ thi công gói thầu của nhà thầu phụ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung thực hiện rất chậm, khối lượng công việc còn lại rất lớn, đặc biệt đoạn tuyến từ sau nút giao Đông Xuân (Km327+200) đến cuối tuyến (Km337+478) dài 10,28km.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu khẩn trương hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 2 của các đoạn tuyến xử lý nền đất yếu đảm bảo hoàn thành đầu tháng 12/2022.



Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: CTV

Để đảm bảo tiến độ dự án, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung tăng cường xe vận chuyển đất về công trường, tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, thi công tăng ca để bù đắp tiến độ đã bị chậm.

Cùng đó, các nhà thầu đẩy nhanh thi công móng, mặt đường các đoạn tuyến nền thông thường và các đoạn nền đất yếu đã dỡ tải.

Các đơn vị trên phối hợp với tư vấn giám sát thường xuyên tiến hành quan trắc, cập nhật đánh giá số liệu lún cố kết, phối hợp với tư vấn thiết kế tính toán quyết định thời điểm dỡ tải (đối với các đoạn tuyến đang gia tải) để kịp thời triển khai thi công móng, mặt đường đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ GTVT nhấn mạnh, các mốc tiến độ yêu cầu phải hoàn thành đối với các hạng mục thuộc phạm vi đến hết nút giao Đông Xuân cụ thể gồm nền đường trước ngày 5/12/2022, móng cấp phối đá dăm, móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng trước ngày 14/12/2022, thảm cuốn chiếu các lớp bê tông nhựa hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long rà soát năng lực thực hiện đối với phần khối lượng còn lại của nhà thầu phụ Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung.

Đồng thời, xem xét điều chuyển khối lượng của nhà thầu này cho nhà thầu chính Vinaconex trực tiếp thi công đồng thời yêu cầu nhà thầu chính chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng đối với phạm vi khối lượng thực hiện đã giao cho nhà thầu phụ.

Một số đoạn dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đã được trải thảm nhựa. Ảnh: CTV

Đối với gói thầu 12-XL, Bộ GTVT chỉ đạo Ban quản lý dự án Thăng Long và nhà thầu liên danh cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc điều chuyển khối lượng của Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long sang thành viên đứng đầu liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để kịp thời triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Trường hợp Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long tiếp tục thi công không đảm bảo tiến độ, Ban xem xét, điều chuyển tiếp khối lượng sang cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thực hiện đồng thời xem xét thực hiện thủ tục công bố nhà thầu không hoàn thành hợp đồng làm cơ sở loại hồ sơ dự thầu nhà thầu này ở các gói thầu, dự án sau.

Đối với gói thầu 11-XL do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Thịnh Thi-Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Định An thi công, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà thầu phải thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng còn lại đầu tháng 12/2022; đẩy nhanh tiến độ thi công gia cố mái taluy các đoạn còn lại trên toàn phạm vi gói thầu, lưu ý công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; khẩn trương hoàn thiện các cầu và công trình trên tuyến, hoàn thành trước ngày 10/12/2022.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà thầu chính và nhà thầu đứng đầu liên danh phải chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện của toàn bộ gói thầu; lãnh đạo các nhà thầu phải có mặt thường xuyên tại hiện trường để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến tài chính, điều hành tại hiện trường và xử lý các nội dung phát sinh, đặc biệt là đối với các nhà thầu có nguồn lực tài chính yếu, thiếu thiết bị, nhân lực…