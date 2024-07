Nhà thầu tư vấn "né" các gói thầu đánh giá nguyên nhân sạt lở những công trình lớn ở Đắk Nông

Tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đắk Nông diễn ra cuối giờ chiều 23/7, nhiều đại biểu quan tâm đến việc sửa chữa, khắc phục một số công trình giao thông, thuỷ lợi bị sạt lở, hư hỏng quá chậm trễ. Có công trình chưa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, rồi để cả năm vẫn chưa khắc phục được.

Ông Vũ Tiến Lư, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong, cho biết công trình thuỷ lợi Đắk N'ting tại xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong) có vốn đầu tư 137 tỷ đồng bị sạt trượt, nứt gãy thân đập từ mùa mưa năm 2023, phải di dời khẩn cấp 34 hộ dân phía hạ nguồn do lo ngại vỡ đập. Thế nhưng đã 1 năm trôi qua vẫn chưa xác định được nguyên nhân, việc sửa chữa, khắc phục dậm chân tại chỗ.

Hồ thuỷ lợi Đắk N'ting xảy ra sự cố sạt trượt, nứt thân đập đã gần 1 năm nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

"Tôi đề nghị là sớm có đánh giá nguyên nhân. Sau khi xả nước, kiểm tra thì toàn bộ chất lượng công trình cũng như những hư hỏng đã được thấy rõ. Việc khắc phục công trình này rất khó, vì hiện nay toàn bộ đã hư hại. Cần phải đánh giá cụ thể để khi bổ sung thêm kinh phí sửa phải hiệu quả, tránh việc sau khi làm lại nó lại hư hỏng", ông Vũ Tiến Lư cho biết.



Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai quốc gia do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục khẩn cấp công trình thuỷ lợi Đắk N'ting vào tháng 8/2023.

Liên quan đến công trình thuỷ lợi Đắk N'ting, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, khẳng định công trình này xảy ra sự cố sạt trượt, nứt gãy khi đang trong giai đoạn xây dựng, chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

"Công trình này đang trong quá trình thi công, nguyên nhân sự cố có thể do thiết kế, có thể do thi công, có thể do thiên tai. Bây giờ phải thành lập tổ giám định, thuê các đơn vị có tư cách pháp nhân, có chuyên môn giám định nguyên nhân sự cố. Nếu do thiên tai thì nhà nước có trách nhiệm. Còn nếu do thi công hoặc thiết kế thì các đơn vị phải có trách nhiệm. Khi xác định được nguyên nhân sự cố rồi mới bắt đầu xử lý các bước tiếp theo."



Cũng trong mùa mưa năm 2023, tại Đắk Nông ngoài sự cố trên còn xảy ra sự cố sạt lở, sạt trượt tại một số công trình hạ tầng quan trọng như đường Hồ Chí Minh qua thành phố Gia Nghĩa, tỉnh lộ 1 đoạn qua xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.

Sau gần 1 năm đường Hồ Chí Minh qua thành phố Gia Nghĩa bị sạt lở, nứt toác đến nay cũng chưa được khắc phục.

Theo ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, sự cố sạt lở, sạt trượt nghiêm trọng tại các công trình đã 1 năm nhưng chưa khắc phục được có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đáng chú ý, vì lo ngại trách nhiệm, nhiều nhà thầu tư vấn đã né tránh, không tham gia khi được mời thầu đánh giá nguyên nhân sự cố các công trình. Điều này gây khó khăn và kéo dài cho việc khắc phục.

Ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu tại kỳ họp.

"Nhiều đơn vị tư vấn được mời thầu để tư vấn, khảo sát, đánh giá nguyên nhân thì không có đơn vị tham gia, sợ trách nhiệm. Khi không đánh giá được nguyên nhân thì không sửa được, dẫn đến nguy cơ và rủi ro rất cao. Đây là vấn đề phải giải quyết", ông Lưu Văn Trung nhấn mạnh.