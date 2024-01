Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Vianchem cho thấy, doanh thu cộng hợp của Tập đoàn ước đạt hơn 55.000 tỷ đồng. Đây là năm có doanh thu cao thứ 2 của Vinachem sau năm 2022.



Lợi nhuận năm 2023 ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị thuộc Đề án 1468 ước lãi cộng hợp hơn 1.000 tỷ đồng, các đơn vị không thuộc Đề án 1468 lãi cộng hợp ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Kết thúc năm 2023, Vinachem nộp ngân sách Nhà nước gần 2.000 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 675 triệu USD, đạt gần 77% kế hoạch năm 2023. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu đạt 465 triệu USD và nhập khẩu đạt 210 triệu USD.

Theo Vinachem, trong năm 2023, một số nhóm sản phẩm phân bón có sản lượng tiêu thụ tăng mạnh so với 2022 như nhóm phân bón Phân DAP tăng 35%, ure tăng 17%, supe lân tăng 15%..., với tổng sản lượng đạt trên 3 triệu tấn. Con số này đã góp phần vào kết quả của ngành nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Bên cạnh đó, nhóm hàng chất giặt rửa cũng tăng 18%; các sản phẩm hóa chất cơ bản như xút, axit clohidric đều ghi nhận tăng trưởng so với năm 2022.

Năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đảm bảo việc làm cho khoảng 18.000 lao động với mức tiền lương bình quân trên 13,5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp thành viên của Vinachem có kết quả kinh doanh nổi bật.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, gặp mặt bạn hàng mới đây, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao cho biết, năm 2023 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp, với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo công ty Supe Lâm Thao và các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất các sản phẩm phân bón chuyên dùng mới. Ảnh: Hoan Nguyễn

Cụ thể, công ty tiêu thụ 585.000 tấn phân bón các loại, trong đó: Supe Lân 201.455 tấn; NPK-S các loại: 381.821 tấn; Hữu cơ khoáng 2.724 tấn. Doanh thu năm 2023 đạt 3.568 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó có một số khách hàng đạt và vượt sản lượng tiêu thụ theo cam kết hợp đồng.Đáng chú ý trong quý 3/2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Supe Lâm Thao (LAS) đạt 840 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt xấp xỉ 12,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,2% so với năm 2022. Với mục tiêu không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm đa dạng hoá các dòng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, gần đây công ty này liên tục cho ra mắt các sản phẩm phân bón hữu cơ khoáng, lân hữu cơ vi sinh, phân bón chuyên dùng...

Đặc biệt đầu năm 2024, Supe Lâm Thao ra mắt cùng lúc 7 sản phẩm phân bón mới, trong đó có 2 sản phẩm chuyên dùng cho cây cà phê: NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S (mùa mưa) và NPK-S Lâm Thao16-4-6+5S (mùa khô); 1 sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây lâm nghiệp là NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S; 4 sản phẩm phân bón nông nghiệp đô thị là hữu cơ khoáng Lâm Thao 3-5-2+2S+TE (chuyên dùng cho cây hoa, cây cảnh); NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S; NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S; NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S (chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả).

Supe Lâm Thao vừa ra mắt 2 sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây cà phê là NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S (mùa mưa) và NPK-S Lâm Thao16-4-6+5S (mùa khô). Trong ảnh: Công nhân nhà máy Supe Lâm Thao vận chuyển phân bón chuyên dùng cho cà phê lên xe đi tiêu thụ. Ảnh: Vinachem

Trong khi đó, năm vừa qua Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) đã xuất khẩu các sản phẩm phân bón qua hơn 18 quốc gia với sản lượng dự tính đạt 344 nghìn tấn, chiếm khoảng 26% tổng sản lượng tiêu thụ; giá trị xuất khẩu dự kiến đạt 136 triệu USD, chiếm khoảng 25% doanh thu các sản phẩm phân bón,... Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn nhất với sản lượng và giá trị xuất khẩu chiếm hơn 60%.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình chung, song nhờ nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả nên chỉ số tài chính của DCM đạt được khá ấn tượng, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm với doanh thu ước đạt 13.572 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.031 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau có số dư gửi ngân hàng "khủng" với hơn 10.500 tỉ đồng thời điểm cuối tháng 6/2023. Nhờ vậy, đến giữa năm 2023, DCM đã có 249 tỉ đồng tiền lãi, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) cho thấy, doanh thu thuần đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là con số cao nhất kể từ khi đơn vị niêm yết vào năm 2015 đến nay.



Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần ghi nhận 6.386 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Theo cơ cấu, doanh thu nội địa chiếm 87%, xuất khẩu chiếm 13%. Lãi trước thuế và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm lần lượt 40% và 11% về 128 tỷ đồng và 112 tỷ đồng. Ước tính cả năm 2023, doanh thu của phân bón Bình Điền đạt 1.354 tỷ đồng.

Thông tin từ SSI Research cho thấy, dự báo năm 2024, giá urê bình quân vẫn có thể tăng so với năm 2023, nhờ nhu cầu trồng trọt đối với các cây trồng chính tiếp tục tăng cao (như lúa, ngô, đậu tương) để duy trì an ninh lương thực như Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp dự kiến, cũng như nguồn cung urê thắt chặt do chính sách xuất khẩu của Nga và Trung Quốc. Cộng với chi phí khấu hao giảm thì dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp phân bón trong năm 2024.

Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 đạt khoảng 53.261 tỷ đồng, bằng 106%. Doanh thu cộng hợp 56.497 tỷ đồng, bằng 102% năm 2023; lợi nhuận cộng hợp 2.430 tỷ đồng, trong đó, các đơn vị thuộc Đề án 1.468 lãi 310 tỷ đồng, các đơn vị không thuộc Đề án 1.468 lãi 2.120 tỷ đồng.