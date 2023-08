Vì sao nhiều nông dân TP.HCM “mê” sao OCOP?

Một HTX có tới 13 sản phẩm OCOP

HTX Cần Giờ Tương Lai (huyện Cần Giờ) không còn quá xa lạ với người dân huyện đảo này bởi đây là một trong những nhà cung ứng uy tín đặc sản Cần Giờ như khô cá dứa, tôm khô, xoài cát…

Trong năm đầu tiên TP.HCM tìm kiếm các sản phẩm OCOP, HTX Cần Giờ Tương Lai đã được thành phố công nhận OCOP 4 sao cho 7 sản phẩm: Xoài cát Cần Giờ, khô cá dứa một nắng, tôm sú một nắng, tôm thẻ một nắng, tôm khô, tôm sú thiên nhiên và tôm thẻ tươi đông lạnh.

Trong lần công nhận sản phẩm OCOP mới nhất (lần thứ hai), HTX Cần Giờ Tương Lai tiếp tục có 6 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, gồm cá đù một nắng, khô cá lưỡi trâu, khô cá chim một nắng, hàu tươi Cần Giờ, cá dứa tươi và bạch tuộc sông. Sau hai lần công nhận, HTX Cần Giờ Tương Lai có tổng cộng 13 sản phẩm OCOP và là chủ thể sở hữu nhiều sản phẩm OCOP nhất của TP.HCM.

Rau an toàn của HTX Phước An, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Tại huyện Bình Chánh, HTX Phước An - HTX nổi tiếng về trồng rau an toàn của TP.HCM, cũng tiếp tục có 3 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao là rau ngót, cải ngồng, cải thìa an toàn trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm trước, rau muống và cải ngọt của HTX này cũng đã được gắn sao OCOP.

Công ty CP Tập đoàn Xuân Nguyên (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) tiếp tục có 4 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, gồm mật ong nhân sâm, mật ong nghệ viên vàng, mật ong nghệ viên đen và tinh bột nghệ vàng.

“Bộ sưu tập” sản phẩm OCOP của Xuân Nguyên nâng lên 6 sản phẩm, 2 sản phẩm còn lại là mật ong rừng nguyên chất và hà thủ ô 5 trong 1.

Các sản phẩm của Xuân Nguyên đã phủ rộng khắp các siêu thị và thu hút nhiều người dân tại các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại tổ chức tại TP.HCM cũng như trên khắp cả nước.

Vì sao nhiều nông dân "mê" sao OCOP?

Trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Thị Nghĩa Bình - Phó Giám đốc HTX Cần Giờ Tương Lai, cho biết sau năm đầu tiên đăng ký, thấy được tín hiệu lạc quan của các sản phẩm được gắn sao OCOP, đặc biệt được hỗ trợ quảng bá, bán tại các hội chợ trên cả nước nên HTX tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, đăng ký tham gia đánh giá OCOP cho nhiều sản phẩm khác.

Ngoài ra, theo bà Bình, khi sản phẩm được nhiều người biết đến, sức tiêu thụ tăng thì vùng sản xuất cũng sẽ được mở rộng, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động địa phương.

Bà Bùi Thị Nghĩa Bình - Phó Giám đốc HTX Cần Giờ Tương Lai giới thiệu các đặc sản OCOP của HTX. Ảnh: Hồng Phúc

“Chương trình OCOP là chương trình tìm kiếm các đặc sản địa phương. Toàn bộ sản phẩm đã được công nhận OCOP của chúng tôi đều là đặc sản của huyện Cần Giờ. Toàn bộ quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm đã được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được công nhận OCOP. Vì vậy, sao OCOP giúp nâng tầm sản phẩm. Chúng tôi được hỗ trợ bán hàng ở nhiều nơi, nhiều kênh, giới thiệu đặc sản với người tiêu dùng”, bà Bình nói với Dân Việt.

Theo tìm hiểu, được tham gia xúc tiến thương mại, bán hàng tại các hội chợ, giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh thành, được kết nối đưa hàng vào các siêu thị, đưa hàng lên các sàn thương mại điện tử… là những hỗ trợ mà doanh nghiệp, HTX, chủ thể sản xuất OCOP tại TP.HCM đánh giá rất cao khi tham gia vào Chương trình OCOP.

Sau hai năm đánh giá, công nhận, TP.HCM hiện có 66 sản phẩm OCOP 3-4 sao, 1 sản phẩm là bột rau má có đường của Công ty XNK Thiên Nhiên Việt (huyện Củ Chi) đang đề xuất Trung ương đánh giá, xếp hạng OCOP 5 sao.

Ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM cho biết nhằm phát triển và khuyến khích các chủ thể tham gia nhiều hơn vào Chương trình OCOP, TP.HCM đã có những hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh, quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao như lễ công bố công nhận sản phẩm OCOP, hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP, hội chợ xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, chợ phiên nông sản cuối tuần... Sản phẩm OCOP TP.HCM cũng được hỗ trợ tham gia triển lãm OCOP trên các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài ra, Quyết định số 1943 của UBND TP.HCM về Đề án OCOP TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 cũng xác định TP.HCM sẽ tập trung hỗ trợ các chủ thể sản xuất về vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Chương trình OCOP được TP.HCM xác định là một trong số các chuyên đề trọng tâm để phát triển bền vững kinh tế khu vực nông thôn, đóng góp hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố.