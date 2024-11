Vì sao nữ giám đốc Công ty Đo đạc bản đồ Đại an bị Công an TP.HCM bắt giam? Bán đất không có thật, nữ giám đốc công ty đo đạc bản đồ bị Công an TP.HCM bắt giữ

Trần Thị Minh Kiểm, Giám đốc Công ty Đo đạc bản đồ Đại An đưa ra thông tin gian dối để bán thửa đất không có thật, nhằm chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của 1 phụ nữ ở quận Bình Thạnh.