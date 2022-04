Vì sao phim hành động cháy nổ bị "ghẻ lạnh" tại phòng vé?

Michael Bay là đạo diễn, nhà sản xuất đằng sau những bộ phim hành động kinh điển như Armagerddon, Pearl Harbor và đặc biệt là loạt phim Transformer đình đám. Ông nổi tiếng với khả năng thúc đẩy các dự án phim hành động với kinh phí lớn tới với khán giả đại chúng.

Mới đây, Michael Bay xuất hiện trong vai trò đạo diễn bộ phim hành động, giật gân Ambulance, một lần nữa chứng tỏ rằng, thị hiếu của khán giả đã thay đổi kể từ khi Transformer thống lĩnh phóng vé.

Bộ phim được kỳ vọng Ambulance của đạo diễn Michael Bay thất bại tại phòng vé. (Ảnh trong phim).

Sau cuối tuần ra mắt, Ambulance đạt được 8,7 triệu USD tại 3412 phòng vé Bắc Mỹ. Đây là con số thất vọng đối với một sản phẩm điện ảnh của "đạo diễn triệu đô" Michael Bay. Bộ phim được đánh giá là có tuần lễ ra mắt tồi tệ nhất trong sự nghiệp làm phim của vị đạo diễn này, nằm ngay cạnh Pain & Gain với 20 triệu USD, 13 Hours với 16 triệu USD.

Với những người lạc quan, có thể họ cho rằng, con số này là lẽ bình thường khi phim ra mắt trong thời kỳ đại dịch vẫn chưa kết thúc. Một phần điều đó không sai, tuy nhiên trong cùng khoảng thời gian ba ngày Ambulance ra mắt, bộ phim Sonic the Hedgehog 2 phù hợp với buổi xem phim của cả gia đình đã thu về 71 triệu USD.

Đối với khán giả nam, từng là nhóm đối tượng chính của các bộ phim do Michael Bay làm đạo diễn, lại chọn tới với các siêu phẩm như The Batman, Spider-Man hoặc James Bond. Một số bộ phim khác ra mắt cùng với Ambulance vẫn bán vé tốt như Everything Everywhere All at Once đạt 6 triệu USD nhưng chỉ ra mắt tại 1250 phòng chiếu, chưa đầy một nửa bộ phim giật gân của Michael Bay.

Sức cạnh tranh của phim hành động cháy nổ giảm mạnh

Thất bại của Ambulance được một số nhà phân tích thị trường điện ảnh cho rằng, có quá nhiều "món ăn" hấp dẫn trên bàn tiệc. Các bộ phim như Morbius của ngôi sao Jared Leto, The Lost City với sự góp mặt của Sandra Bullock và Channin Tatum đều là những "món ăn" được khán giả thích thú hơn.

Shawn Robbins, trưởng nhóm phân tích thị trường phòng vé tại Box Office Pro nói với Variety: "Thời gian ra mắt là yếu tố lớn nhất chống lại Ambulance vào cuối tuần này. "Mặc dù Sonic 2 là một bộ phim gia đình, nhưng nó đã thu hút rất nhiều khán giả nam nhiều độ tuổi vì sức hấp dẫn của nhiều thế hệ từ thương hiệu chú nhím Sonic. Điều đó đã cắt giảm đáng kể sức hút phòng vé loại phim hành động này và đối tượng khán giả yêu thích của Michael Bay".

Ambulance của ạo diễn "cháy nổ" Michael Bay ra mắt sai thời điểm. (Ảnh: Variety).

Chi phí sản xuất Ambulance là 40 triệu USD, một con số chỉ như "cái phẩy tay" đối với hàng loạt phim hành động trước đó của Michael Bay. Thông thường, phim của vị đạo diễn tiêu tốn khoảng 100 triệu USD cùng với hàng chục triệu USD khác dành cho công tác quảng cáo hình ảnh.

Đối với một hãng phim lớn như Universal, con số doanh thu phòng vé 8,7 triệu USD của Ambulance là một sự xúc phạm. Tuy nhiên, nó vẫn bớt "đau đớn" hơn khi bộ phim chỉ tiêu tốn một số tiền trung bình để sản xuất.

Vào cuối những năm 1990 cho tới 2000, không có nhà làm phim nào đủ sức để so sánh với Michael Bay. Phim của ông có thể không lọt vào danh sách những bộ phim "đẳng cấp" của giới phê bình. Tuy nhiên, vị đạo diễn 57 tuổi có khả năng đưa các tác phẩm của mình chạm tới thị hiếu của văn hóa đại chúng.

Công thức đó vốn vô cùng thành công trong quá khứ, nhưng hiện tại thì không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả. Đặc biệt Netflix có một "kho tàng" các bộ phim tương tự Michael Bay, khán giả không phải ra khỏi nhà để xem cảnh cháy nổ, robot nữa.

Các sản phẩm như The Old Guard, Triple Frontier và 6 Underground hiện tại được khán giả không mấy mặn mà khi ra rạp chiếu. Thậm chí, Netflix thừa nhận rằng 6 Underground không đạt được kỳ vọng của họ khi sản xuất.

Những bộ phim hành động kinh phí lớn như Transformers đã không còn sức hút tại rạp chiếu. (Ảnh: Transformers).

Thị hiếu của khán giả đã thay đổi

Với xu hướng hợp nhất các bộ phim rom-com (hài kịch lãng mạn) và cảnh quay hành động hoành tráng của Netflix, khán giả đã được "huấn luyện" chỉ ra rạp chiếu khi có các sản phẩm độc quyền và thực sự nổi bật.

Bộ phim Ambulance được giới phê bình đón nhận, điểm đánh giá 69% trên Rotten Tomatoes. 58% người mua vé là nam giới và 50% từ 35 tuổi trở lên tỏ ra hào hứng với bộ phim, điều này thể hiện qua điểm số A- trên CinemaScore. Ngoài ra, sản phẩm có sự góp mặt của hai ngôi sao Jake Gyllenhaal và Yahya Abdul-Mateen II.

"Phim hành động kinh phí lớn từng là pháo đài của màn ảnh rộng. Những bộ phim đó hiện đang được khán giả yêu thích trên các nền tảng phát trực tuyến, chẳng hạn như Netflix, những người có đủ tiền để sản xuất những bộ phim như vậy", Paul Dergarabedian, một nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore cho biết.

Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến thói quen xem phim của khán giả. Chắc chắn, các bộ phim đề tài siêu anh hùng hoặc chuyển thể từ các sản phẩm trò chơi điện tử có thể thu hút các rạp chiếu, nhưng một số thể loại chỉ không gây được tiếng vang với người mua vé như trước đây.

Những ngôi sao hành động một thời như Harrison Ford, Sylvester Stallone và Bruce Willis, không còn là động lực thúc đẩy chiến thắng phòng vé. Bằng chứng là những tác phẩm đạt doanh thu phòng vé "khủng" hiện nay, chẳng hạn như Spider-Man: No Way Home, The Batman và Sonic the Hedgehog đều có "mẫu số chung".

Thậm chí, đề tài phim kinh dị cũng trở thành một cuộc đặt cược an toàn khác tại phòng vé và Michael Bay gần đây đã gặt hái được nhiều thành công hơn với tư cách là nhà sản xuất, khi thực hiện loạt phim The Purge và phim A Quiet Place của John Krasinski.

David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết: "Khán giả ngày nay luôn muốn điều gì đó đặc biệt. Yêu cầu của khán giả hiện đang được đặt cao hơn".

Đối với hãng Universal, Ambulance kéo dài một khởi đầu đầy trắc trở từ đầu năm 2022. Sau khi khởi động năm mới với The 355 và bộ phim tôn giáo Redeeming Love, hãng phim đã đưa ca sĩ Jennifer Lopez vào bộ phim hài lãng mạn Marry Me trên kênh truyền hình Peacock của NBCUniversal.

Doanh thu từ bộ phim hài hoạt hình Sing 2, đã thu về 162 triệu USD kể từ tháng 12 là một điểm sáng. Và một danh sách phim ra mắt vào mùa hè 2022, bao gồm Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru và phim kinh dị Nope của Jordan Peele, tìm cách đảo ngược vận may đó.

Điều này chứng tỏ rằng, bản thân các hãng phim cũng cho rằng những bộ phim hành đông kinh phí lớn không còn là "át chủ bài". Những ngày tươi đẹp của Michael Bay có lẽ đã lùi về quá khứ.