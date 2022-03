The Batman hứa hẹn "phá đảo" doanh thu phòng vé

The Batman hiện đang là một trong những bộ phim được chú ý nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Ngay sau buổi công chiếu sớm, bộ phim của đạo diễn Matt Reeves đã nhận được "cơn mưa" lời khen của giới phê bình, thậm chí The Batman còn trở thành chủ đề bàn tán về việc liệu phim có thể mang về đề cử cho mùa Oscar năm sau hay không.

The Batman đã có những suất chiếu sớm đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc trong ngày 1/3 và thu về 1,7 triệu USD sau 24 giờ. Tại Bắc Mỹ, The Batman đã kiếm được ít nhất 40 triệu USD từ việc bán vé đặt trước các suất chiếu tối 3/3 và ngày 4/3.

"The Batman" hứa hẹn nhận doanh thu "khủng". (Ảnh: WB)

Phim có nhiều điểm mới mẻ so với các phần trước về Batman. Kịch bản xoay quanh giai đoạn Bruce Wayne mới thực hiện nhiệm vụ chống tội phạm. Nhân vật chính được xây dựng giống một công tử nhà giàu hướng nội, đối mặt nhiều vấn để tâm lý thay cho hình ảnh chàng trai nhà giàu ăn chơi và được phụ nữ vây quanh. Nhiều nhà phê bình đánh giá, The Batman cũng là làn gió mới cho dòng phim siêu anh hùng dần đi vào lối mòn. Jeffrey Zhang của Strange Harbors viết: "Khán giả thấy đang xem một tác phẩm điện ảnh thực thụ, điều mà từ lâu các phim siêu anh hùng không làm được".

Đối với thị trường Bắc Mỹ, The Batman là bom tấn kinh phí lớn đầu tiên được Warner Bros. phát hành độc quyền tại rạp kể từ tháng 12/2020. Trong năm 2021, hãng từng áp dụng chiến thuật phát hành song song các tựa phim điện ảnh mới tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến HBO Max. Tuy nhiên rất ít tác phẩm thành công khi phát hành theo cách này.

Dàn diễn viên trong "The Batman". (Ảnh: Variety).

Theo tính toán của Warner Bros., trước thời điểm The Batman chính thức phát hành vào ngày 4/3, tại Bắc Mỹ, phim sẽ có khoảng 12.500 suất chiếu sớm tại 4.217 cụm rạp, bao gồm cả định dạng IMAX. Hãng ước tính thu về ít nhất 90 triệu USD doanh thu từ các suất chiếu này. Trên các phương tiện truyền thông cùng mạng xã hội, bộ phim nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả, không thua kém làn sóng ủng hộ Spider-Man: No Way Home hồi cuối 2021.

Với thời lượng 3 tiếng kém 5 phút, The Batman chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho một số khán giả vốn mong chờ một món ăn giải trí "nhanh gọn" mang màu sắc siêu anh hùng. Ngoài ra, gần như The Batman không có khuyết điểm nào đáng soi mói và lên án, trái lại là trải nghiệm điện ảnh tròn trịa và tuyệt hảo nhất mà DC và Warner Bros. từng nhào nặn ra trong nhiều năm trở lại đây.