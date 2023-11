Tại các rạp chiếu phim đang suy thoái do tác động của đại dịch, thị trường phim hòa nhạc đang trỗi dậy mạnh mẽ. Mặc dù lượng khán giả tích lũy không cao như phim thông thường, nhưng sự quan tâm, sản xuất các bộ phim hòa nhạc cho các ca sĩ ở nhiều thể loại đang ngày càng tăng, thu hút một đối tượng fan đáng kể.

Vì sao phim hoà nhạc đang dần chiếm lĩnh thị trường?

"IU Concert: The Golden Hour", bộ phim hòa nhạc đầu tiên phát hành tại rạp IMAX đã chiếm vị trí đầu tiên với tỷ lệ đặt trước 21,3%, vượt qua các đối thủ điện ảnh đình đám như "Oppenheimer" và "Sleep". Phim đã được phát sóng tại 38 quốc gia trên thế giới, IU trở thành nữ ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động chính Jamsil tại Seoul vào năm trước. Mặc dù chỉ chiếm 1/10 so với các phim khác, nhưng tại Hàn Quốc, nó đã thu hút 87.628 khán giả tính đến ngày 17/10, một con số kỷ lục về số lượng rạp chiếu.

Một cảnh trong bộ phim hòa nhạc "IU Concert: The Golden Hour" của IU, được phát hành vào tháng trước. Ảnh: IT.

Bộ phim hòa nhạc "Meeting with the Wind: Kim Ho Jung's Season" của ca sĩ Kim Ho Jung cũng đạt tỷ lệ đặt trước cao thứ 3 và tiếp tục thu hút khán giả. Trái ngược với quan điểm truyền thống, bộ phim hòa nhạc của nhóm nhạc nam mới "B First" đã được chiếu tại CGV.



Công thức “chỉ những ca sĩ thể loại nổi tiếng có lượng fan lớn mới phát hành phim hoà nhạc” cũng đang bị phá vỡ. Nhóm nhạc nam mới "B First" được thành lập năm 2021 qua một chương trình truyền hình. Khi bộ phim hòa nhạc này được phát hành trước tại Nhật Bản vào đầu năm nay năm, nó đạt được tổng doanh thu phòng vé cao nhất trong số các phim ca nhạc Nhật Bản vào năm 2023.



Bộ phim hòa nhạc "Taylor Swift: The Eras Tour" của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Taylor Swift được phát hành trên toàn thế giới và trở thành một "hit" phòng vé toàn cầu.

Theo US Box Office Mojo, bộ phim hòa nhạc đã được công chiếu trước tại các rạp chiếu phim ở 10 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, trong 10 ngày đã thu về lợi nhuận đạt 160,49 triệu USD. Truyền thông Mỹ, bao gồm cả Forbes dự đoán rằng, phim hòa nhạc của Taylor Swift sẽ vượt qua tổng doanh thu toàn cầu (262,5 triệu USD) mà bộ phim tài liệu Michael Jackson năm 2009 "This is it" kiếm được.

Một cảnh trong chuyến lưu diễn của ca sĩ Taylor Swift được đưa vào bộ phim hòa nhạc "The Eras Tour". Ảnh: IT.

Mặc dù giá vé phim hòa nhạc thường cao hơn và số lượng rạp ít hơn so với phim thông thường, nhưng sự thành công của các bộ phim này có thể được giải thích bằng việc coi đây là một cơ hội "rẻ hơn các buổi hòa nhạc thông thường" đối với người hâm mộ âm nhạc. Sự gia tăng công nghệ tái tạo âm thanh và không khí trong các rạp chiếu, như IMAX, 4DX cũng đóng góp vào sự thành công của thể loại phim hòa nhạc.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yoon cho biết: “Giá vé và DVD cho mỗi buổi hòa nhạc nói chung gần đây dao động khoảng 150.000 won, và với đại dịch, các buổi biểu diễn trực tuyến gặp mặt trực tiếp ít có khả năng linh hoạt hơn. Đây được coi là buổi hòa nhạc rẻ tiền dành cho người hâm mộ âm nhạc”.