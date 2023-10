Cuối tuần này, bộ phim tài liệu "Taylor Swift: The Eras Tour" được phân phối bởi hãng AMC sẽ chính thức ra mắt các rạp chiếu tại Hoa Kỳ và thế giới. Dự kiến với một nguồn doanh thu nội địa dự tính lên tới hơn 100 triệu USD, cộng thêm 50 triệu USD từ các thị trường quốc tế thì tổng giá trị toàn cầu dự kiến của bộ phim này sẽ lên tới 150 triệu USD.

Nhưng điều thú vị là "Taylor Swift: The Eras Tour" đã nhanh chóng ghi dấu ấn trước thềm buổi ra mắt chính thức. Theo công ty phân tích phòng vé Enttelligence theo dõi lượng vé bán ra cho "Taylor Swift: The Eras Tour" cho thấy, sự vượt trội của bộ phim so với một số "bom tấn" trước đó. So sánh giữa "The Eras Tour" với "Barbie", "Spider-Man: No Way Home" vào buổi chiếu đầu tiên cho thấy, bộ phim của Taylor Swift hoàn toàn đành ưu thế.

"Taylor Swift: The Eras Tour" vượt kỳ vọng của công chúng

Bộ phim tài liệu về concert mới đây của Taylor Swift sẽ ra mắt khán giả vào cuối tuần này. Ảnh: Deadline.

Enttelligence định nghĩa "cháy vé" là số vé bán ra đạt 75% trở lên (bởi một số hàng ghế đầu tiên trong rạp sẽ không có nhiều người mua). Đối với "The Eras Tour" con số này lên tới 99%. Thêm vào đó, việc phân bổ doanh thu rất đồng đều trong ba ngày bán vé càng chứng minh sự quan tâm lớn của công chúng đối với bộ phim này.

Bộ phim không chiếu vào thứ Năm như mọi "bom tấn" thông thường mà sẽ ra mắt vào "ngày may mắn" của Taylor Swift, tức là thứ Sáu ngày 13/10 (giờ Hoa Kỳ). Điều này khiến buổi chiếu đầu tiên sẽ diễn ra lúc 6 giờ tối ngày 13/10 sắp tới. Tính đến thứ Hai đã có hơn 4.200 suất chiếu "cháy vé" trong tổng số 13.000 suất chiếu (chiếm tới 32%), đây là con số rất lớn cho buổi ra mắt đầu tiên của một bộ phim. So sánh với "Barbie", chỉ có 500 suất chiếu "cháy vé" trong đêm xem trước đầu tiên của bộ phim này. Khoảng cách càng rõ rệt khi cuối tuần mở màn của "Barbie" chỉ đạt 162 triệu USD vào ngày đầu tiên, trong khi "Spider-Man: No Way Home" đạt 260,1 triệu USD vào thứ Sáu và 121,9 triệu USD trong buổi chiếu trước vào năm 2021. Có thể thấy, bộ phim của Taylor Swift chắc chắn sẽ đạt doanh thu "khủng" trong ngày ra mắt.

Hiện tại, chỉ có năm bộ phim ra mắt trong năm 2023 đạt được mức doanh thu vượt ngưỡng 100 triệu USD khi ra mắt ở Bắc Mỹ, bao gồm: "Barbie" (162 triệu USD); "The Super Mario Bros. Movie" (146 triệu USD); "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (120 triệu USD); "Guardians of the Galaxy Vol. 3" (118 triệu USD) và "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (106 triệu USD). Những con số này cho thấy "Taylor Swift: The Eras Tour" không chỉ đạt được những kỳ vọng mà còn cho thấy sức hút của Taylor Swift đối với công chúng.