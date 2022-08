Kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh về tiêm vaccine Covid-19 trẻ em. Ảnh: SYT

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã khảo sát nhanh 2.792 phụ huynh đang có con, em theo học tại các trường thuộc 22 quận, huyện trên địa bàn thành phố, trong đó, có 2.123 phụ huynh có con, em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi (76%) và 699 phụ huynh có con, em trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi (24%).



Kết quả khảo sát cho thấy, đối với nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, có 701 trẻ chưa tiêm vaccine (chiếm 33%), 723 trẻ tiêm 1 mũi (chiếm 34%), 699 trẻ tiêm 2 mũi (chiếm 33%), như vậy tương ứng ở độ tuổi này có 1/3 trẻ chưa tiêm, 1/3 trẻ đã tiêm mũi 1 và 1/3 trẻ đã tiêm mũi 2.

Đối với nhóm tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi, có 15 trẻ chưa tiêm vaccine (chiếm 2%), 29 trẻ tiêm đã tiêm 1 mũi (chiếm 4%), 326 trẻ đã tiêm 2 mũi (chiếm 49%), và 299 trẻ tiêm mũi 3 (chiếm 45%).

Phân tích các lý do làm cho học sinh trong độ tuổi từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa được tiêm chủng cho thấy: Lý do phổ biến qua khảo sát là trẻ đang mắc các bệnh cấp tính (21%), kế đến là do trẻ đang trong thời gian nghỉ hè nên không có mặt tại TP.HCM (19%), trẻ đã mắc Covid-19 trước đó (16%).

Tuy nhiên, còn 2 lý do thuộc về cảm nhận chủ quan của phụ huynh đó là lo vaccine gia hạn (19%), và sợ trẻ bị tác dụng phụ của vaccine (13%).

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc khảo sát thực tế ý kiến của phụ huynh học sinh về việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em là hoạt động thiết thực vì giúp biết được những lý do khách quan và chủ quan làm cho phụ huynh chưa cho con, em đi tiêm phòng, qua đó tiếp tục cải tiến hơn nữa hoạt động truyền thông làm thay đổi hành vi góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng.

"Biết được những lý do làm cho phụ huynh chưa cho con, em đi tiêm vaccine Covid-19 để ngành y tế cùng với nhà trường tiếp tục hướng đến những mục tiêu truyền thông cần điều chỉnh, nhất là những suy nghĩ chưa đúng của phụ huynh, còn mang tính cảm nhận chủ quan", Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng nói và khẳng định, phụ huynh hãy yên tâm khi đưa trẻ đi tiêm vaccine.

Những phản ứng phụ khi tiêm vaccine là hoàn toàn có thể xảy ra và hầu hết là triệu chứng nhẹ, điều quan trọng là ngành y tế cùng với nhà trường luôn chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng phát hiện và xử trí kịp thời, cho đến nay, qua hàng trăm nghìn lượt tiêm trên địa bàn Thành phố tất cả đều được đảm bảo an toàn khi tiêm.

30% phụ huynh sợ tác dụng phụ và vaccine hết hạn. Ảnh: P.V

Lãnh đạo Sở Y tế giải thích cụ thể hơn: "Vaccine phòng Covid-19 không có hạn sử dụng cố định. Do vaccine được sử dụng khẩn cấp nên nhà sản xuất sẽ lựa chọn hạn dùng mà trong khoảng thời gian nghiên cứu đó họ có dữ liệu là vaccine vẫn giữ được tính ổn định trong điều kiện bảo quản đúng theo hướng dẫn.

Khi có thêm thời gian và dữ liệu về tính ổn định của vaccine, nhà sản xuất sẽ trình các cấp có thẩm quyền để được phép gia hạn sử dụng. Điều này sẽ giúp tránh việc phải tiêu hủy các lọ vaccine trong khi chất lượng nó vẫn được duy trì ổn định. Những lô vaccine khi được phép gia hạn sử dụng thì nó đã được thẩm định là vẫn đảm bảo chất lượng trên toàn thế giới".