Vì sao Quảng Ninh đạt kỷ lục 7 năm dẫn đầu Chỉ số PCI?

7 năm giữ vị trí Quán quân Chỉ số PCI

Sau 6 năm liên tiếp dẫn đầu Chỉ số PCI (2017-2022), Quảng Ninh tiếp tục giành vị trí Quán quân Chỉ số PCI năm 2023 với 71,25 điểm, nối dài thành tích đứng đầu lên năm thứ 7.

Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số PCI năm thứ 7 liên tiếp.

Theo Báo cáo đánh giá chỉ số PCI, Quảng Ninh đã ghi dấu ấn rõ rệt trong việc giảm thiểu gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp, khi chỉ số thành phần Chi phí thời gian đạt 8,54 điểm, cao nhất cả nước. Cùng với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, với chỉ số thành phần Hỗ trợ doanh nghiệp đạt 7,72 điểm, đứng thứ 2 toàn quốc. Quảng Ninh còn đứng thứ 3 cả nước về nỗ lực cắt giảm gánh nặng chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, với chỉ số thành phần Chi phí không chính thức đạt 7,72 điểm.

Như vậy, đây là năm thứ 7 liên tiếp Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số PCI và năm thứ 11 nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

Kỷ lục này tiếp tục khẳng định sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân đối với những nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh.

Quảng Ninh nhận Cúp và Chứng nhận PCI năm 2023. Ảnh: QMG

Hơn 10 năm qua, Quảng Ninh kiên trì đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với nhiều quyết sách mạnh mẽ.

Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên đưa mục tiêu "Hàng năm giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI" vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa bằng Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

Thành quả của những đột phá trong cải cách hành chính

Cũng trong các Báo cáo đánh giá chỉ số PCI, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chỉ ra: Quảng Ninh đã có nhiều sáng kiến thu hút đầu tư và cải cách hành chính. Đó là sự thành công của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (IPA Quảng Ninh), của việc xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm phục vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại ở cấp xã tiếp tục được các doanh nghiệp đánh giá cao…

Quảng Ninh luôn xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, là yếu tố then chốt tác động tích cực và thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững. Đến nay, tỉnh đang ngày càng xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp gắn với định vị thương hiệu tỉnh, giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PAR Index, PCI, SIPAS và PAPI.

Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp là mô hình tiên phong của Quảng Ninh giúp tạo bước đột phá trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: QMG

Nhờ đó đến nay, 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được xác thực định danh điện tử. 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được thiết lập, niêm yết, công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Trên 77% hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. 100% phí, lệ phí được thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ xử lý hồ sơ công tác toàn trình cả 3 cấp đạt trên 82%, cao gấp 1,5 lần trung bình toàn quốc.

Trên 72,9% tổng số hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa theo quy trình 5 bước, từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt cao, đạt 99,7%

Ông Phạm Tấn Công Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, hơn 10 năm qua, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đều đã biết và công nhận tinh thần đổi mới được trao truyền, kế thừa từ các thế hệ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh, phá vỡ hoàn toàn tư duy điều hành nhiệm kỳ ở cấp địa phương. Đó là sự yên tâm của nhà đầu tư về tính thống nhất trong tư duy, tầm nhìn điều hành của bộ máy lãnh đạo tỉnh trên cơ sở rất khoa học, thực tiễn từ quy hoạch tổng thể tỉnh và các quy hoạch ngành được các đơn vị tư vấn quốc tế tư vấn xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Những thành quả phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Ninh đã chứng minh cho những tiến bộ trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Quảng Ninh được coi là nơi khơi dậy những mô hình cải cách và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao bộ máy chính quyền Quảng Ninh trong việc tạo điều kiện thuận lợi và thật sự đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm 2006, Quảng Ninh chính thức tham gia sân chơi PCI với thứ hạng gần như xếp ở vị trí cuối bảng. Nhưng sang đến năm thứ 8, Quảng Ninh bước vào top 5 địa phương xếp đầu bảng. Từ năm 2017, Quảng Ninh đã trở thành quán quân PCI và giữ vững vị trí đó cho tới nay.

Hành trình kiên trì chinh phục PCI và các chỉ số cải cách hành chính khác đã giúp tỉnh xây dựng thương hiệu "Điểm đến đầu tư an toàn, thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn và thành công", góp phần tạo nên kết quả tăng trưởng GRDP 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023). GRDP bình quân đầu người đạt trên 9.500 USD (cao nhất khu vực phía Bắc), riêng năm 2023 tăng trưởng GRDP đạt 11,03%; quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 ở khu vực phía Bắc...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan các gian hàng tại Triển lãm xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nhân trẻ Việt Nam được tổ chức tại Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Tuyền



Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, thứ hạng PCI vừa là động lực cho phát triển, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với tỉnh bởi giành được vị thế, thứ hạng PCI đã khó, giữ vững được vị thế, thứ hạng PCI càng khó khăn hơn. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định trên hành trình cải cách, những nỗ lực phải đến hằng ngày, không tự chủ quan, tự thỏa mãn với kết quả đã đạt được, mà luôn nhận diện kịp thời những mâu thuẫn trong thực tiễn quản lý, khó khăn, thách thức của người dân và doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ, giải quyết.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện để phát triển kinh tế số và xã hội số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến… Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai bình đẳng, tháo gỡ ách tắc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào, giảm rủi ro chính sách...

Nâng cao hiệu quả đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng liên kết vùng, hạ tầng năng lượng, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp thẩm quyền về đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, lao động có kỹ năng, chuyên môn cao gắn với các điều kiện đảm bảo an sinh, an ninh, an toàn...