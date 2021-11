Vì sao số ca tử vong do Covid-19 tăng trở lại?

Số ca tử vong do Covid-19 xuống đến 50 ca/ngày rồi lại gia tăng

Trong khoảng 2 tuần gần đây, số ca tử vong do Covid-19 liên tục gia tăng, từ dưới 100 ca lên đến 130 ca, 150 ca, 160 ca và ngày hôm qua (28/11) lên đến 190 ca. Đây là con số tử vong trong ngày cao nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 160 ca.

Trong khi vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11, chúng ta đã hạ con số tử vong trong ngày xuống 2 con số, thậm chí có ngày chỉ còn hơn 50 ca.

Trong số 190 ca tử vong, riêng tại TP Hồ Chí Minh (72 ca) (10 ca chuyển từ các tỉnh khác như Long An (5), An Giang (2), Tiền Giang (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1).

Còn tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (18), Bình Dương (13), Kiên Giang (10), An Giang (9), Long An (9), Cần Thơ (9), Bình Thuận (8 ), Đồng Tháp (6), Bạc Liêu (6), Tây Ninh (5), Tiền Giang (5), Cà Mau (4), Bến Tre (3), Vĩnh Long (3), Trà Vinh (3), Sóc Trăng (3), Nghệ An (2), Bình Định (1), Đắk Lắk (1).

Số ca tử vong do Covid-19 có xu hướng gia tăng (Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM. Ảnh BYT)

Báo cáo phân tích của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong đợt dịch thứ 4, tính đến ngày 24/11, cả nước có 24.174 ca tử vong.

Tỷ lệ trẻ em dưới 18 tuổi chiếm 0,3%, tỷ lệ trên 65 tuổi là 47,5%. Tỷ lệ phụ nữ tử vong do Covid-19 là 60,25% và nam giới là 39,75%.

Trong đó, tử vong chủ yếu là tại TP.HCM 17.575 ca (chiếm 72,7%), tiếp đến là Bình Dương 10,8%, Đồng Nai 2,8%, Long An 2,4%, Tiền giang 2%...

Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 2,1%, tương đương so với thế giới 2,1%. Trong khu vực châu Á thì tỷ lệ tử vong trên số mắc Việt Nam đứng thứ 9, thấp hơn của Trung Quốc, Myanmar, Indonesia, cao hơn của Thái Lan, Malaysia, Philippines.

Số ca tử vong tập trung đại đa số ở đợt dịch thứ 4. Trong 3 đợt dịch đầu tiên, cả nước chỉ có 35 ca tử vong trong tổng số gần 3.500 ca mắc (tỷ lệ tử vong trên số mắc khoảng 1%). Còn đợt dịch thứ 4 này, có những lúc, có những địa phương, tỷ lệ tử vong lên đến 5-6%.

Cùng với số ca Covid-19 tử vong gia tăng, số ca bệnh nặng cũng gia tăng từ dưới 3.000 ca vào cuối tháng 10, dần dần lại tăng lên và đến ngày 28/11 đã lên đến 6.000. Trong đó, thở ô xy qua mặt nạ: 3.483 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.846 ca; Thở máy không xâm lấn: 174 ca; Thở máy xâm lấn: 584 ca; ECMO: 9 ca.

Cần phân tích sâu nguyên nhân số ca tử vong do Covid-19 gia tăng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng đánh giá tỷ lệ tử vong do Covid-19 đã gia tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt là ở TP.HCM. "Đây là điều hết sức đáng lưu tâm. Hiện, Bộ Y tế đang phân tích sâu nguyên nhân tử vong của các ca mắc Covid-19", Thứ trưởng chia sẻ.

Đánh giá về số ca Covid-19 tử vong gần đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, số ca tử vong đang có xu hướng gia tăng. Trong đó 85% ca tử vong nằm trong nhóm tuổi trên 50 và 95% người mắc Covid-19 tử vong liên quan đến bệnh lý nền. Ngoài ra, tỷ lệ người mắc Covid-19 tử vong chưa tiêm vaccine Covid-19 cũng cao.

Những người cao tuổi, có bệnh nền phải được tiêm vaccine Covid-19 để tránh nguy cơ bệnh nặng khi mắc Covid-19 (Tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi tại TP.HCM. Ảnh BYT)

Về số ca tử vong của TP.HCM gia tăng trở lại, Thứ trưởng Sơn cho biết, điều này không phải do Bộ Y tế rút bớt các Trung tâm Hồi sức ra khỏi TP.HCM. Khi rút ra, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị phải có lịch trình bàn giao cho các cơ sở y tế ở TP.HCM tiếp quản, đảm bảo công việc điều trị, cấp cứu bệnh nhân Covid-19 thật nhuần nguyễn thì mới bàn giao hẳn.

"Thời gian qua, TP.HCM đã hết sức chủ động tăng cường các đơn vị hồi sức. Tỷ lệ tử vong tăng không phải do thiếu nguồn lực, thiếu trang thiết bị để ảnh hưởng đến công tác điều trị", Thứ trưởng Sơn khẳng định.

Ông đánh giá, hiện nay, tuy tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 của TP.HCM đã khá cao nhưng vẫn có tỷ lệ đáng kể người dân chưa chủ động đi tiêm vaccine và 1 số người chống chỉ định không tiêm được. Các đối tượng này là những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng khi nhiễm virus SARS-CoV-2.

"Chúng ta cần đặc biệt chú ý đối tượng là người trên 50, bệnh lý nền. TP.HCM cần chủ động rà soát tiêm cho đối tượng này để hạn chế tử vong", Thứ trưởng Sơn nói.

Thứ trưởng Sơn cũng cho rằng, việc cần làm hiện nay là tiếp tục tăng cường bao phủ vaccine Covid-19 để giảm nguy cơ bệnh nặng khi người dân bị mắc Covid-19. Đồng thời tăng cường năng lực hệ thống điều trị tại các địa phương, chủ động đưa gói thuốc từ cơ bản đến gói thuốc diệt virus trong điều trị thí điểm đến với người dân càng sớm càng tốt.