Sớm điều chỉnh các tiêu chí đánh giá mức độ dịch Covid-19

Bộ Y tế vừa có Quyết định 5804/QĐ-BYT thành lập 3 Đoàn kiểm tra việc triển khai công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Các đoàn sẽ do lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tránh tình trạng lạm thu sau khi hết dịch tại các địa phương được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.