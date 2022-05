Phim "Bão ngầm" được phát sóng vào 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1. Bộ phim là hành trình điều tra bóc dỡ đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia dưới vỏ bọc hào nhoáng. Cùng với sự nỗ lực bài trừ tội phạm là cuộc đấu tranh làm trong sạch đội ngũ công an nhân dân trước những lựa chọn nghiệt ngã.

Trong khi phim đang nhận được sự quan tâm của khán giả thì phía VTV bất ngờ thông báo tạm hoãn phát sóng phim "Bão ngầm" tập 57. Theo đó, phim "Bão ngầm" hoãn phát sóng trong hai ngày 12 và ngày 13/5 trên kênh VTV1. Lý do tạm hoãn phát sóng "Bão ngầm" vì tối qua (12/5) diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31: "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" được truyền hình trực tiếp từ 20h trên kênh VTV1, VTV5 và VTV6.

Vì sao tạm hoãn phát sóng "Bão ngầm" tập 57? (Ảnh chụp màn hình)

Lịch phát sóng phim "Bão ngầm" tập 57

Tiếp đó, bộ phim "Bão ngầm" nhường sóng cho chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022 vào tối nay (13/5). Vì vậy, phim "Bão ngầm" tập 57 sẽ trở lại vào khung giờ 21h trên VTV1 vào thứ Hai tuần tới (ngày 16/5).

Bộ phim "Bão ngầm" được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám hình sự "Bão ngầm" của TS. Đào Trung Hiếu - Nhà văn, Nhà báo, Chuyên gia tội phạm học và do đạo diễn Đinh Thái Thụy "cầm trịch". Bên cạnh cốt truyện gay cấn, "Bão ngầm" còn có sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc trong các phim hình sự như: NSND Nguyễn Hải, NSND Trần Nhượng, NSƯT Nguyễn Trọng Hải, Hà Việt Dũng, Thanh Bi...

Trước đó, ê-kíp hé lộ trích đoạn phim "Bão ngầm" tập 57. Cụ thể, khi Hạ Lam (Cao Thái Hà đóng) về thăm nhà và tâm sự với mẹ, cô đã ướm hỏi xem ý của mẹ như thế nào nếu cô lấy một nhà đại gia. Cô tiết lộ, đó là một anh bác sĩ nhà giàu nhất nhì Việt Nam. Lam phủ nhận với mẹ việc cô bỏ Hải Triều (Hà Việt Dũng đóng) vì anh bác sĩ này.

Lam cho biết, Triều phản bội cô trước và thú nhận với mẹ về bác sĩ Hùng: "Người như anh ấy thì ai mà cưỡng lại được". Tuy nhiên, mẹ Lam nhanh chóng "bắt bài" con gái: "Tôi đẻ ra chị, tôi còn lạ gì tính đứng núi nọ trông núi kia của chị".

Tạo hình của Cao Thái Hà trong vai Hạ Lam phim "Bão ngầm". (Ảnh chụp màn hình)

Trong tập "Bão ngầm" tập 56 trước đó, Hải Triều đã quyết định tạm buông bỏ chuyện tình cảm với Hạ Lam để tiếp tục tập trung vào chuyên án. Anh phối hợp ăn ý với Hạ Lam khi cô lấy lý do bố ngã gãy xương để về quê thăm bố.

Tình huống lấy lý do bố Lam phải vào viện cấp cứu để kéo Lam về quê do Triều nghĩ ra khá ổn thỏa. Điều này vừa nhằm che mắt ông Tuất (NSND Nguyễn Hải đóng) và khiến ông ta tin rằng Hạ Lam đang làm việc ở công an huyện, vừa giúp né được chuyến công tác Sài Gòn với ông Đức, tránh xuất hiện trên báo chí; vừa khai thác được thông tin từ người tài xế chở Lam về quê...

Trích đoạn phim "Bão ngầm" tập 57 được hé lộ cảnh Lam ướm hỏi mẹ chuyện lấy một anh bác sĩ nhà giàu nhất nhì Việt Nam. (Nguồn: VTV.vn)