Vì sao Tân Nhàn lại học tiếng Hàn suốt mùa dịch để hát “dân ca quốc dân” xứ Kim Chi?

MV cũng là sản phẩm đặc biệt Tân Nhàn ra mắt chào mừng năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022). Tân Nhàn cho biết, MV là một món quà nhỏ xinh nhưng giàu ý nghĩa mà cô gửi đến nước bạn - một đất nước mà cô dành nhiều tình cảm yêu mến, thậm chí nỗ lực học tiếng để có thể hát được nhiều bài hơn nữa.

"Arirang" - một bài hát nổi tiếng ở xứ Hàn được ca sĩ Tân Nhàn thể hiện. Clip: NVCC.

"Arirang" là một từ cổ tiếng Hàn mà không có nghĩa trong tiếng hiện đại, tuy nhiên nó được hiểu là "sự vượt qua". Tháng 12/2012, bài hát được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau đó, Cục quản lý di sản văn hóa Hàn Quốc đã thực hiện kế hoạch 5 năm quảng bá và bảo vệ bài hát với con số kinh phí là 33,6 tỉ won. Nói điều đó để thấy rằng, bài dân ca "Arirang" là một "báu vật" ở Hàn Quốc, gắn bó mật thiết với văn hóa xứ Kim Chi và mang một giá trị tinh thần bất biến trong suốt những thăng trầm của lịch sử.

Bài dân ca "Arirang" của Hàn Quốc có nhiều phiên bản theo từng vùng miền, và mỗi người dân Hàn Quốc đều thuộc ít nhất một phiên bản nào đó.

Chính điều đó đã thu hút Tân Nhàn tìm hiểu về "Arirang" và ấp ủ ý định thể hiện nó, trong hành trình nghiên cứu âm nhạc dân gian thế giới. Như đã thông tin với khán giả khi phát hành MV xẩm "Công cha ngãi mẹ sinh thành" cách đây ít lâu, Tân Nhàn đã có một kế hoạch dài hơi trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, tôn vinh âm nhạc truyền thống Việt Nam cũng như của các nước khác trên thế giới.

Ca sĩ Tân Nhàn mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc biểu diễn trong MV. Ảnh: NVCC.

Tân Nhàn cho rằng, âm nhạc truyền thống chính là tiếng lòng của nhân dân, vì vậy, âm nhạc truyền thống của bất cứ quốc gia nào cũng đều chuyên chở những ý nghĩa lớn lao hơn là một bài hát. Theo đuổi con đường nghiên cứu và tôn vinh âm nhạc truyền thống Việt Nam, Tân Nhàn cho rằng, cô cần phải tiếp cận rộng rãi hơn với âm nhạc dân gian thế giới để có thể học hỏi cách bảo tồn, phát huy, và nắm bắt những cơ hội hợp tác quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam…

Bài dân ca Hàn Quốc "Arirang" đã truyền cảm hứng cho Tân Nhàn tìm hiểu và học hỏi cách thức bảo tồn và lan tỏa một tác phẩm âm nhạc dân gian. Cô nhận thấy rằng, quá trình này có sự đóng góp không nhỏ của nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Hàn Quốc. Rất nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng đã thể hiện "Arirang" bằng nhiều cách khác nhau, từ nhạc trẻ đến nhạc hàn lâm đều nỗ lực đưa bài dân ca này đồng hành cùng khán giả thời đại và tạo thêm nhiều màu sắc mới cho bài hát.

Trong số các phiên bản, Tân Nhàn đặc biệt ấn tượng với phiên bản "Arirang" do diva xứ Hàn - So Hyang thể hiện. Phiên bản này làm nổi bật tình yêu quê hương đất nước và niềm lạc quan hướng về tương lai khi phải đối diện với muôn vàn khó khăn… Vẻ đẹp trong từng lời hát mà diva So Hyang hát rất phù hợp với dòng nhạc dân gian mà Tân Nhàn theo đuổi, vì vậy, cô đã quyết định chọn cách cover "Arirang" của So Hyang.

Tân Nhàn mong muốn sẽ có nhiều tác phẩm âm nhạc để giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam và các nước bạn. Ảnh: NVCC.

Nếu như "Arirang" của So Hyang đem đến những giai điệu du dương, đưa người nghe bay trên khắp bầu trời xứ sở, hòa cùng tình yêu quê hương đất nước, thì phiên bản do Tân Nhàn thể hiện mang đến nhiều âm sắc tươi sáng, rực rỡ, tràn ngập tinh thần lạc quan "cho muôn hoa nở, sớm nay mang tới hy vọng".

Tân Nhàn cho biết, để có thể thể hiện được bài "Arirang" một cách tốt nhất, cô đã dành toàn bộ thời gian khi mùa dịch lần thứ 4 bùng phát để tập trung học tiếng Hàn cùng giáo viên tiếng Hàn.

Thông thường, với một ca sĩ, họ có thể hát bài hát nước ngoài mà không cần giỏi ngôn ngữ của nước đó, nhưng, với Tân Nhàn thì khác. Cô không chỉ muốn hát mà còn muốn tìm hiểu sâu sắc, muốn hiểu bài dân ca như người Hàn hiểu và tự hào, có như thế cô mới hát tốt nhất được. Nhờ nỗ lực đó mà Tân Nhàn cho biết, bây giờ cô không chỉ có thể hát "Arirang" mà còn hát được nhiều ca khúc khác bằng tiếng Hàn.

Sau "Arirang", Tân Nhàn tiết lộ, cô sẽ tiếp tục hành trình khám phá âm nhạc truyền thống của các nước khác, đồng thời vẫn tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu và tôn vinh âm nhạc truyền thống Việt Nam theo cách riêng của mình.