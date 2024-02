Lã Bố từng không ít lần đơn phương độc mã so tài với nhiều võ tướng thời Tam quốc và giành không ít thắng lợi giòn giã. Do đó, việc Hứa Chử tỉ thí võ nghệ với Lã Bố thu hút sự quan tâm của mọi người. Trong số này, Tào Tháo đặc biệt chú ý đến trận so tài này nên đích thân theo dõi.