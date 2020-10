Vì sao Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia bị bắt

Ngày 27/10, Công an TP.HCM cho hay, vừa quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Hoàng Mạnh Cường (SN 1985, ngụ quận 9, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của 80 cá nhân tố giác Cường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 97 tỷ đồng.

Cụ thể, các cá nhân tố giác ông Cường không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chủ trương, cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất do ông Cường đứng tên quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất để ký kết hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt hơn 97 tỷ đồng.

Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh làm rõ nội dung tố giác. Quá trình điều tra, công an xác định cơ quan chức năng không hề tiếp nhận hồ sơ, cấp phép đầu tư, xây dựng cho ông Cường hay Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (có trụ sở phường Long Trường, quận 9 do Cường là giám đốc) hay tổ chức, cá nhân nào khác tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.

Bằng mánh khoé của mình, Cường đã tạo ra 5 dự án ma gồm: Dự án khu dân cư Central House Đường 4, dự án khu dân cư Đường 8, dự án khu dân cư Trường Lưu, khu dân cư Long Phước (272 Trường Lưu) và dự án khu dân cư Võ Văn Hát.

Công an xác định Cường tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất kết hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng đặt cọc khu dân cư chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt hơn 97 tỷ đồng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.