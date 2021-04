Vì sao Trung Quốc tức tốc gom đến 99% lượng nông sản xuất khẩu này của Việt Nam?

Trung Quốc tăng tốc thu mua, giá cao su khởi sắc

Trong 2 tháng đầu năm 2021, giá cao su xuất khẩu hầu hết đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2020, trừ cao su tổng hợp có giá xuất khẩu bình quân giảm.

Nguyên nhân là do thị trường Trung Quốc tăng tốc thu mua, phục vụ ngành công nghiệp ô tô đang phục hồi trở lại sau dịch Covid-19.

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu cao su của Trung Quốc đạt 1,87 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Trung Quốc.

Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc với 433,97 triệu USD, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2021 chiếm 23,18%, tăng mạnh so với mức 15,98% của 2 tháng đầu năm 2020.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn nhất cho Trung Quốc với 385,81 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 47,75% trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc, tăng so với mức 31,51% của 2 tháng đầu năm 2020.

Trong khi đó, thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 9,48%, tăng so với mức 5,33% của 2 tháng đầu năm 2020.

10 ngày cuối tháng 3/2021, giá cao su ở khu vực Đông Nam Bộ, Bình Phước được các thương lái thu mua dao động quanh mức 315 - 325 đồng/độ mủ. Ảnh: I.T

Giá cao su mới nhất ở Đông Nam Bộ, Bình Phước

Trong 10 ngày cuối tháng 3/2021, giá cao su ở khu vực Đông Nam Bộ được các thương lái thu mua dao động quanh mức 315 - 325 đồng/độ mủ.

Giá mủ cao su hôm nay 1/4 tại Lộc Ninh – Bình Phước 315 – 325 đồng/độ mủ. Giá mủ cao su Bình Long – Bình Phước giao động từ 315 – 325 đồng/độ mủ.

Giá mủ cao su Phú Riềng – Bình Phước giao động từ 315 – 325 đồng/ độ mủ. Giá mủ cao su Đồng Phú – Bình Phước giao động từ 315 – 325 đồng/ độ mủ.

Ước tính, trong tháng 3/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 140.000 tấn, trị giá 243 triệu USD, so với tháng 3/2020 tăng 130,7% về lượng và tăng 178,5% về trị giá; giá xuất khẩu bình quân tăng 5% so với tháng 2/2021 và tăng 20,7% so với tháng 3/2020, lên mức 1.736 USD/tấn.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt khoảng 435.000 tấn, trị giá 722 triệu USD, tăng 89,7% về lượng và tăng 116,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 99,45% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 190.710 tấn, trị giá 302,8 triệu USD, tăng 91,2% về lượng và tăng 111,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá cao su thế giới có xu hướng giảm

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cao su trên thị trường châu Á trong tháng 3/2021 lại giảm do lo ngại về đợt phong tỏa chống dịch Covid-19 mới ở châu Âu và nhiều nước châu Á. Giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt có xu hướng giảm mạnh.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản giá cao su có xu hướng tăng trong 12 ngày đầu tháng, sau đó giảm trở lại.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su có xu hướng giảm mạnh. Ngày 29/3/2021, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2021 ở mức 14.180 NDT/tấn (tương đương 2,16 USD/kg), giảm 12,4% so với cuối tháng 2/2021, nhưng tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại Thái Lan, giá cao su có xu hướng tăng đến ngày 18/3/2021, sau đó giảm trở lại.