Vị thế Agribank qua những giải thưởng

Năm 2024, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn bởi các yếu tố trong nước, quốc tế, thiên tai lũ lụt song Agribank vẫn duy trì ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh, hỗ trợ có hiệu quả người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ ổn định hệ thống tài chính, tiền tệ, tiếp tục khẳng định vị thế NHTM hàng đầu, chủ lực trong cung ứng vốn phát triển "Tam nông", có tầm quan trọng trong hệ thống ngân hàng với nhiều thành tựu, được các tổ chức uy tín trong nước ghi nhận và vinh danh: Agribank - Thương hiệu mạnh Việt Nam 2024; lần thứ 4 là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (2024); TOP10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023; Top 10 ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2023; Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 và 2023; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố Agribank là 1/14 ngân hàng thuộc Nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống năm 2024; Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu; Ngân hàng hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu; Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2024.

Ngân hàng tiên phong Chuyển đổi số

Các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành đem lại hiệu quả tích cực, nâng cao khả năng cạnh tranh của Agribank. Trong năm 2024, Agribank chính thức ra mắt phiên bản Agribank Plus và triển khai giải pháp ngân hàng số mở rộng Open SmartBank với những đột phá về cả công nghệ, giao diện và hệ sinh thái thanh toán tiện ích. Không ngừng triển khai mạnh mẽ các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn trên không gian số, đặc biệt đi đầu, nỗ lực triển khai các giải pháp thu thập và làm sạch dữ liệu khách hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN khi Agribank là một trong những ngân hàng có số lượng khách hàng và giao dịch trực tuyến lớn nhất trong hệ thống. Nhờ không ngừng đổi mới và phát triển các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Agribank đã được công nhận và vinh danh nhiều giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và sản phẩm dịch vụ như: "Hệ sinh thái và thanh toán trên ứng dụng Agribank Plus" đạt Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2024; lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh “Hệ thống CNTT Xuất sắc” tại Giải thưởng Sao Khuê 2024; Agribank Open API được vinh danh với hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu” tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024; Lĩnh vực thẻ của Agribank được tổ chức thẻ JCB ghi nhận: “Leading Licensee in Merchant Sales Volume 2023 – Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số thanh toán thẻ 2023”; “Top 10 Nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam”

Ngân hàng vì cộng đồng

Trong nhiều năm liền Agribank được công nhận là "Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” bởi các hoạt động an sinh xã hội tích cực trên phạm vi cả nước, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hàng năm, từ nguồn lợi nhuận và ủng hộ của cán bộ, người lao động, Agribank dành kinh phí hàng trăm tỷ đồng thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, đối tượng yếu thế còn nhiều khó khăn và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế

Việc đánh giá, xếp hạng từ các tổ chức uy tín là sự công nhận chính thức về chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Agribank, qua đó khẳng định sự chuyên nghiệp và cam kết của Agribank trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chất lượng. Agribank không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ ngân hàng truyền thống mà còn liên tục đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, luôn đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường và khách hàng. Sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với Agribank bằng những đánh giá, xếp hạng khách quan: Tiếp tục được Moody’s xếp hạng Ba2, triển vọng Ổn định và Fitch xếp hạng BB+, triển vọng Ổn định, tương đương với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia và là mức xếp hạng cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam; Top 50 doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á do Fortune Southeast Asia 500 xếp hạng; Top 5 ngân hàng Việt Nam có giá trị thương hiệu đứng đầu thế giới do Brand Finance xếp hạng năm 2024; Chất lượng Thanh toán xuất sắc năm 2023 do ngân hàng Standard Chartered, JPMorgan và Citibank trao tặng.

Thời gian tới, Agribank tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Chính phủ và NHNN, tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn, nâng cao hiệu quả tại khu vực thành thị. Toàn hệ thống Agribank phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho năm 2025 và Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu nằm trong Top 100 các ngân hàng lớn mạnh nhất khu vực Châu Á.