Khoảnh khắc Quan Kế Huy khóc nức nở sau khi nhận tượng vàng Oscar

Quan Kế Huy - nam diễn viên sinh tại Việt Nam trong phim Everything Everywhere All at Once đã chính thức giành chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Anh vượt qua những cái tên đình đám là Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry và cố diễn viên Judd Seymore Hirsch.

Quan Kế Huy sinh 1971 tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Trung Quốc. Anh cùng gia đình chuyển tới Mỹ định cư từ nhỏ và bén duyên với điện ảnh. Năm 12 tuổi, Quan Kế Huy gây chú ý với vai Short Round đóng cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom.