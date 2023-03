Quan Kế Huy - diễn viên vừa giành tượng vàng Oscar có phải người gốc Việt không?

Sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải điện ảnh Oscar lần thứ 95 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby (Mỹ). Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Quan Kế Huy - nam diễn viên sinh tại Việt Nam đảm nhận một vai trong phim Everything Everywhere All at Once đã chính thức giành chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Anh vượt qua những cái tên đình đám là Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry và cố diễn viên Judd Seymore Hirsch.

Quan Kế Huy bật khóc khi nhận tượng vàng Oscar. (Ảnh: LA Times)

Trên sân khấu, Quan Kế Huy bật khóc khi nhận tượng vàng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp, cũng như có phần phát biểu truyền cảm hứng. Anh nhắc đến người mẹ đã ngoài 80 tuổi đang theo dõi lễ trao giải qua truyền hình: "Mẹ tôi 84 tuổi và bà đang ở nhà xem Oscar. Con thắng Oscar rồi! Cảm ơn rất nhiều vì cơ hội này".

Anh cũng nói thêm: "Bạn phải tin vào những ước mơ. Tôi đã từng gần như đã từ bỏ giấc mơ của mình. Gửi tất cả khán giả - xin hãy giữ cho giấc mơ của bạn mãi tồn tại".

Quan Kế Huy sinh 1971 tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Trung Quốc. Anh cùng gia đình chuyển tới Mỹ định cư từ nhỏ và bén duyên với điện ảnh. Năm 12 tuổi, Quan Kế Huy gây chú ý với vai Short Round đóng cùng tài tử Harrison Ford trong Indiana Jones and the Temple of Doom.

Sau khi tham gia các bộ phim ăn khách, Quan Kế Huy đã tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và lớn với nhiều vai diễn đa dạng, từ phim hành động cho đến phim hài kịch. Anh cũng đã thử sức với công việc đạo diễn và sản xuất phim. Giai đoạn 1998-2018, Quan Kế Huy tạm dừng tham gia diễn xuất, chuyển sang làm công tác hậu trường, sản xuất phim.

Nam diễn viên sinh tại Việt Nam rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư, ít xuất hiện trên truyền thông hoặc các phương tiện truyền thông xã hội.