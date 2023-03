Giải Oscar lần thứ 95 năm 2023 diễn ra ở Los Angeles, Mỹ vào sáng 13/3 (giờ Việt Nam), do Jimmy Kimmel dẫn chương trình. Năm nay, chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã công bố một số thay đổi đối với Oscar 2023 sau buổi phát sóng gây tranh cãi vào năm 2022. Tất cả 23 hạng mục sẽ được trình bày trực tiếp tại sự kiện thay vì ghi hình trước 8 hạng mục như năm ngoái.

Giải Oscar được bình chọn bởi hơn 10.000 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh trong suốt 4 tháng.

Oscar 2023: Diễn viên gốc Châu Á có làm nên chuyện?

Jimmy Kimmel dẫn chương trình Oscar 2023. (Ảnh: IT).

Năm nay, một số ứng viên sáng giá tranh giải Phim hay nhất bao gồm "Avatar: The way of water", "Top Gun: Maverick", "Elvis" và "Everything everywhere all at once".

Oscar 2023 cũng là lần đầu tiên có 2 diễn viên gốc Á cùng vào danh sách đề cử “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” là Hồng Châu (The Whale) và Stephanie Hsu (Everything everywhere all at once). Trong khi đó, Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Dương Tử Quỳnh (Nữ chính xuất sắc) cũng là hai diễn viên gốc Á được xướng tên ở hạng mục khác.

Ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc”, 5 cái tên góp mặt trong danh sách đề cử này đều là những gương mặt lần đầu tiên được đề cử, gồm Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Colin Farrell (The banshees of inisherin), Bill Nighy (Living) và Paul Mescal (Aftersun).

Will Smith, người đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm ngoái cho vai diễn người cha trong bộ phim “King Richard" đã bị cấm tham dự giải Oscar.

Nếu Spielberg giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho “The Fabelmans” thì ông sẽ trở thành người lớn tuổi nhất đoạt giải ở hạng mục này (76 tuổi). Và nếu John Williams (91 tuổi) giành giải Nhạc phim hay nhất cho “The Fabelmans” thì ông sẽ trở thành người lớn tuổi nhất từng giành giải Oscar.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 được phát sóng trực tiếp trên K+, vào lúc 7h ngày 13/3 (giờ Việt Nam).