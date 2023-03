Bốn diễn viên Châu Á nhận đề cử Oscar lần thứ 95 là ai?

Diễn viên châu Á đã đạt được những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây tại Giải thưởng Oscar. Năm 2019, bộ phim Hàn Quốc "Parasite" đã lập kỷ lục trở thành bộ phim phi ngôn ngữ đầu tiên giành được giải thưởng Phim hay nhất. Đạo diễn của bộ phim, Bong Joon-ho và dàn diễn viên đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho những màn trình diễn của mình, bao gồm diễn viên chính Song Kang-ho.

Năm 2021, nhiều diễn viên châu Á đã được đề cử cho giải Oscar, bao gồm Youn Yuh-jung, người đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "Minari". Steven Yeun, người đóng vai chính trong "Minari," cũng được đề cử cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên được đề cử trong hạng mục này.

Mặc dù vẫn còn nhiều thay đổi để đảm bảo tính đại diện và công nhận cho diễn viên châu Á tại Oscar, những thành công gần đây cho thấy sự đánh giá cao ngày càng tăng về tài năng và đóng góp của họ cho ngành công nghiệp điện ảnh.

Oscar 2023 cũng là lần đầu tiên có 2 diễn viên gốc Á cùng vào danh sách đề cử “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” là Hồng Châu (The Whale) và Stephanie Hsu (Everything everywhere all at once). Trong khi đó, Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Dương Tử Quỳnh (Nữ chính xuất sắc) cũng là hai diễn viên gốc Á được xướng tên ở hạng mục khác.

Dương Tử Quỳnh

Dương Tử Quỳnh trong "Everything Everywhere All At Once". (Ảnh: IT).

Dương Tử Quỳnh là một nữ diễn viên nổi tiếng người Malaysia, sinh năm 1962 tại Ipoh, Perak, Malaysia. Bà được biết đến qua các vai diễn trong các phim điện ảnh ăn khách của Hollywood, châu Á và châu Âu.

Dương Tử Quỳnh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ năm 1984 với vai diễn trong bộ phim "The Owl vs Bombo". Sau đó, cô tham gia đóng các phim nổi tiếng như "Tân Bao Thanh Thiên", "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Tomorrow Never Dies", "Memoirs of a Geisha".

Cô cũng từng được đề cử giải Oscar cho vai diễn trong phim "Crouching Tiger, Hidden Dragon" và giành nhiều giải thưởng quan trọng trong lĩnh vực điện ảnh. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Dương Tử Quỳnh còn là một đại sứ thường trực của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc và là một nhà sản xuất điện ảnh nổi tiếng.

Từ năm 2018 đến nay, Dương Tử Quỳnh tiếp tục có sự nghiệp ấn tượng trong lĩnh vực điện ảnh. Cô đã đóng vai trò chính trong một số bộ phim nổi tiếng như: "Crazy Rich Asians", "Master Z: Ip Man Legacy", "Star Trek: Discovery", "Last Christmas".

Ngoài các bộ phim trên, Dương Tử Quỳnh còn có nhiều dự án khác, được đánh giá cao, bao gồm phần tiếp theo của "Avatar" và "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Cô vẫn là một trong những nữ diễn viên được yêu thích và được tôn vinh trong làng giải trí quốc tế.

Bộ phim "Everything Everywhere All At Once" là một bộ phim hành động viễn tưởng của Mỹ, do đạo diễn Dan Kwan và Daniel Scheinert thực hiện. Dương Tử Quỳnh đóng vai trò trung tâm trong bộ phim này, trong vai một bà mẹ vô danh đang sống một cuộc sống bình thường nhưng bỗng chốc trở thành một siêu nhân khi khám phá ra bản thân có năng lực phi thường.

Màn trình diễn của Dương Tử Quỳnh trong phim này được các nhà phê bình đánh giá rất cao. Tạp chí Variety đã miêu tả diễn xuất của cô là "vượt ra ngoài những gì ta đã từng biết về cô ấy" và "một trình diễn thực sự đáng nể". Các nhà phê bình khác cũng nhận xét rằng diễn xuất của Dương Tử Quỳnh là một trong những điểm sáng của phim, với những pha hành động ngoạn mục và tinh thần quyết tâm đầy cảm xúc.

Với màn trình diễn ấn tượng của Dương Tử Quỳnh, cùng với sự đóng góp của dàn diễn viên và đoàn làm phim, "Everything Everywhere All At Once" đã nhận được nhiều lời khen ngợi và được đánh giá là một trong những bộ phim hành động viễn tưởng đáng xem nhất năm 2022.

Kế Huy Quan

Kế Huy Quan vụt sáng trở lại. (Ảnh: IT).

Kế Huy Quan là diễn viên gốc Hoa, sinh 1971 tại Việt Nam. Anh được biết đến với vai diễn nhí nổi tiếng "Data" trong bộ phim "The Goonies" năm 1985 và vai "Short Round" trong phim "Indiana Jones and the Temple of Doom" năm 1984.

Sau khi tham gia các bộ phim ăn khách, Kế Huy Quan đã tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và lớn với nhiều vai diễn đa dạng, từ phim hành động cho đến phim hài kịch. Anh cũng đã thử sức với công việc đạo diễn và sản xuất phim. Ngoài sự nghiệp điện ảnh, Ke Huy Quan còn là một võ sư có tên trong ngành đạo diễn võ thuật.

Kế Huy Quan rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư của mình, và ít xuất hiện trên truyền thông hoặc các phương tiện truyền thông xã hội. Anh đã giữ cho cuộc sống riêng tư của mình được bảo mật tốt, không để thông tin cá nhân của mình bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, có một số tin tức cho biết anh đã lấy vợ và có một đứa con, và hiện tại anh sống cùng gia đình tại Mỹ.

Thay vì tham gia các sự kiện giới truyền thông hay phát triển sự nghiệp, Kế Huy Quan dường như đã tập trung vào việc làm từ thiện và giúp đỡ cộng đồng người gốc Hoa và Việt Nam. Anh tham gia nhiều hoạt động từ thiện và quyên góp cho các tổ chức từ thiện và xã hội.

Có một số nguồn tin cho biết, anh ta đã gặp khó khăn tài chính sau khi rời khỏi làng giải trí vào cuối thập niên 1990. Khi đó, anh đã quay lại trường học để tiếp tục học tập và sau đó tập trung vào công việc đạo diễn và sản xuất phim.

Kế Huy Quan trở lại với sự nghiệp diễn xuất vào năm 2002, khi anh xuất hiện trong bộ phim "Second Time Around". Sau đó, anh tiếp tục tham gia một số phim như "The One" năm 2001, "X-Men 2" năm 2003 và "The Hobbit: The Desolation of Smaug" năm 2013. Anh cũng đã thử sức với công việc đạo diễn và sản xuất phim như bộ phim hài kịch "Finding 'Ohana" của Netflix năm 2021.



Nét diễn xuất đột phá của Kế Huy Quan trong "Everything Everywhere All at Once" đã giúp anh trở lại vùng đất Hollywood. Vai diễn Waymond Wang mang về cho anh giải Quả cầu vàng cùng một đề cử Oscar 2023 tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Mặc dù Kế Huy Quan không tham gia nhiều vào ngành điện ảnh, nhưng anh vẫn được yêu mến bởi khán giả với các vai diễn quen thuộc và được coi là một trong những ngôi sao nổi tiếng trong thập niên 1980.

Stephanie Hsu

Stepanie Hsu gây ấn tượng mạnh với vai Jobu. (Ảnh: IT).

Stephanie Hsu là một nữ diễn viên, ca sĩ và vũ công người Mỹ gốc Châu Á. Cô được biết đến nhiều nhất với công việc trên sân khấu Broadway, nơi cô đã xuất hiện trong nhiều vở nhạc kịch, bao gồm "The SpongeBob Musical," "Be More Chill," và "The Sound of Music". Hsu cũng đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình như "The Marvelous Mrs. Maisel" và "The Path," và trong các bộ phim như "The Art of Self-Defense." Ngoài công việc diễn xuất, Hsu cũng là một ca sĩ tài năng và đã phát hành nhạc cá nhân.

Trước đó, Stephanie Hsu đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và công chúng cho những vai diễn của cô trên sân khấu và trên màn ảnh nhỏ. Cô được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng của làng giải trí Mỹ.

Stephanie Hsu thủ vai nhân vật phản diện Jobu trong "Everything Everywhere All at Once". Cô đã chứng tỏ mình là một trong những nhân vật đáng nhớ nhất trong bộ phim, giúp nữ diễn viên được đề cử giải Oscar. Điều đó lớn phần là nhờ phối hợp nhịp nhàng của Hsu với cặp đạo diễn của bộ phim, Daniel Kwan và Daniel Scheinert.

"Họ (Kwan và Scheinert) đều rất kỳ quặc, và tôi không sợ bị kỳ quặc khi làm việc với họ, thực tế là họ còn khiến tôi trở nên kỳ quặc hơn. Vì vậy, khi chúng tôi đang làm việc trên vai diễn, chúng tôi thực sự bắt đầu đào sâu vào đó, và họ sẽ chỉ dẫn tôi nhiều lắm: "Được rồi, giờ chúng ta sẽ làm những điều không tưởng đi nào"", Hsu chia sẻ trong một buổi phỏng vấn trên chương trình "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Hồng Châu

Hồng Châu thành công trong dự án điện ảnh "The Whale". (Ảnh: IT).

Hồng Châu là nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1979 tại Thái Bình, Việt Nam. Cô và gia đình sang Mỹ khi cô còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hồng Châu đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình bằng việc tham gia các vở kịch và phim truyền hình.

Cô đã đóng vai chính trong bộ phim "Downsizing" năm 2017, đóng cặp với Matt Damon. Vai diễn của cô trong bộ phim này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình điện ảnh. Năm 2018, cô đã đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Homecoming" của Amazon Prime, cùng với Julia Roberts.

Ngoài ra, Hồng Châu còn đóng vai phụ trong nhiều bộ phim khác như "Tổng thống Lincoln", "Big Little Lies", "American Woman", "Watchmen", và "Artemis Fowl". Cô đã được đề cử giải Quả Cầu Vàng và giải Emmy cho vai diễn trong bộ phim "Homecoming".

Trước khi tham gia bộ phim "The Whale", nữ diễn viên vừa sinh con gái vào năm 2020 khi đại diện của cô liên hệ với cô về một kịch bản mới của Darren Aronofsky. Họ đang tìm kiếm một diễn viên để đóng vai Liz, người bạn thân nhất của nhân vật Charlie do tài tử Brendan Fraser đóng, một người đàn ông béo phì đang phải đấu tranh với nỗi đau. Châu đọc kịch bản và nhớ lại: "Tôi cảm thấy rất áp lực bởi ý nghĩa quá lớn của nó. Có quá nhiều chủ đề, ý tưởng lớn và những điều mới mẻ đang xảy ra trong câu chuyện".

Tâm sự với truyền thông, với vai Liz, Hồng Châu đã được đề cử giải Gotham, BAFTA và SAG, cùng với đề cử Oscar đầu tiên của mình. Nhưng có lẽ quan trọng hơn đối với cô, "The Whales" cũng là cách để cô trở lại diễn xuất sau khi sinh con.