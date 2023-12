VIDEO: Nghẹt thở khoảnh khắc cứu cô gái cầm dao đứng cheo leo trên nóc chung cư 25 tầng định tự tử

Tối 7/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa giải cứu thành công một cô gái trẻ đứng trên nóc chung cư có ý định tự tử - theo NLĐO.

Video nhân chứng kể về thời điểm phát hiện cô gái trẻ leo lên tầng thượng chung cư với ý định nhảy tự tử. Nguồn: Tiền Phong

Thông tin ban đầu từ Tiền Phong: Khoảng 16h40’ chiều 7/12, chị Hường bán nước dưới sảnh chung cư Dầu Khí ở số 7 (đường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An) bất ngờ phát hiện vật thể lạ rơi từ trên cao xuống làm vỡ kính xe ô tô đậu trên vỉa hè. Khi ngước lên nhìn, chị Hường hốt hoảng phát hiện một cô gái đang đứng ngay mép của tầng thượng chung cư với ý định nhảy tự tử. Chị Hường sau đó hô hoán mọi người xung quanh gọi cảnh sát hỗ trợ giải cứu.



Cô gái đứng ở mép tầng thượng chung cư Dầu Khí (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) với ý định tự tử. Nguồn: Tiền Phong

Trên 2 tay cô gái định tự tử cầm điện thoại và con dao. Có lúc cô gái nghe điện thoại với tâm trạng mất bình tĩnh. Nguồn: Tiền Phong

Thời điểm này, cô gái trẻ đứng ngay mép tầng thượng chung cư cao 27 tầng dang hai tay ra. Trên tay cô gái có cầm 1 chiếc điện thoại và 1 con dao. Có lúc cô gái đứng nghe điện thoại rồi lại ngồi xuống với tâm lý mất bình tĩnh.

Ở phía dưới đường, hàng trăm người phát hiện sự việc nên đứng xem khiến giao thông trên tuyến đường Quang Trung bị tắc nghẽn cục bộ.



Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Quang Trung, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị đến để hỗ trợ giải cứu nạn nhân.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận hiện trường, đánh lạc hướng nạn nhân và nhanh chóng áp sát, khống chế cô gái an toàn. Thời điểm được giải cứu, cô gái vừa la hét, vừa gào khóc.

Cảnh sát sau đó đã đưa cô gái về trụ sở phường Quang Trung để trấn an tinh thần và làm rõ sự việc.

Video giải cứu thành công cô gái có ý định nhảy tự tử. Nguồn: ANTĐ

Trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Trường - Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, hiện cô gái đang hoảng loạn, chưa khai thông tin gì. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục trấn an tinh thần nạn nhân rồi làm rõ nguyên nhân sự việc.



Theo thông tin ban đầu cho biết, cô gái có ý định nhảy tự tử nói trên sinh năm 2004, quê quán tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).



Sau hơn 30 phút, cô gái đã được lực lượng chức năng tiếp cận giải cứu thành công. Nguồn: Tiền Phong

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.