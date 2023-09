Những ngày gần đây, việc gắn thảm cỏ xanh lên cột đèn ở quận 5, TP.HCM nhận được sự quan tâm của nhiều người. Liên quan vấn đề này, một số người cho rằng việc này thể hiện sự "bất lực" của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn dán quảng cáo sai chỗ, đồng thời tạo nên sự lãng phí...

Ngược lại, một số ý kiến khác lại đồng tình vì cho rằng việc này khiến những cột đèn, cột điện nhìn đẹp hơn, dễ chịu và hạn chế được tình trạng dán quảng cáo, rao vặt.

Cột đèn được gắn thảm cỏ chiều cao từ 1,2m - 1,5m. Ảnh: Vũ Quyền

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận 5 cho hay, ông có biết những ý kiến đồng tình và không đồng tình của mọi người trong những ngày gần đây. Đồng thời, cũng không dám nhận đây là một sáng kiến hay.

Việc gắn thảm cỏ cột đèn chỉ nhằm hạn chế tình trạng dán quảng cáo, rao vặt góp phần tạo cảnh quan trong khi chờ những giải pháp căn cơ về mặt chính quyền. Đối với hành vi dán quảng cáo, rao vặt lên cột đèn, đơn vị không có thẩm quyền xử phạt mà chỉ tuyên truyền, vận động, giữ gìn, giám sát và tham gia gắn thảm cỏ.

"Đơn vị không có chức năng để xử lý tận gốc, mà nếu có chức năng xử lý tận gốc thì cái này đâu phải cái mới. Cả thành phố cũng đã có chỉ đạo xử lý tình trạng dán quảng cáo, rao vặt nhưng tình hình vẫn chưa có nhiều tiến triển tốt. Do đó, trong thời gian chờ sự quyết liệt về mặt chính quyền, của hệ thống chính trị, chúng tôi làm cái này trước để tạo mỹ quan", ông Tài nói.

Theo ông Tài, việc gắn thảm cỏ cột đèn, cột điện cũng đã có sự đồng tình của các đơn vị liên quan, điện lực, đơn vị quản lý chiếu sáng, người dân...

Việc gắn những thảm cỏ đã được triển khai từ năm 2019. Ảnh: Vũ Quyền

Từ việc thí điểm trên một tuyến đường năm 2019, đến nay sau 4 năm, toàn bộ 14 phường đã có 1.800 cột điện, cột đèn được gắn thảm cỏ, chiều cao từ 1,2m - 1,5m. Tổng kinh phí thực hiện hơn 280 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, trong đó đã bao gồm số tiền gia cố lại gần 270 cây. Như vậy chi phí chỉ khoảng 130.000 – 150.000 đồng/cây, số tiền này đã giúp những người đi cạo quảng cáo đỡ mệt hơn rất nhiều.

"Kể cả việc thay ra, thay vào, trung bình tổng số tiền của 14 phường là khoảng 70 triệu đồng/năm. Nếu so với việc vận động các cán bộ hưu trí, người dân, người đứng tuổi ở các khu phố đi cạo tờ rơi, người ta vẫn đồng tình hơn với cách gắn thảm cỏ. Trong khi mọi việc phát động, liên hệ xin kinh phí mạnh thường quân đều do Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các phường thực hiện. Số tiền này không phải lấy từ ngân sách, mà do dưới phường đi vận động từ mỗi nơi mấy chục, mấy trăm ngàn. Người dân thấy không nhiều tiền nên cũng ủng hộ, giúp đỡ", ông Tài chia sẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5, trước kia, mỗi khi cuối tuần lại phát động ngày "chủ nhật xanh", vận động, tổ chức, người dân ra quân cạo, xóa các cột đèn, cột điện. Nhưng keo dán chặt, cạo không sạch còn tạo thành cảnh nham nhở, nhếch nhác. "Trong khi vận động nhiều, người tham gia đa số lại lớn tuổi, mọi người cũng không thể làm hoài được, chưa kể tình trạng chán nản vì không hiệu quả, buổi sáng mới cạo mà tối đã bị dán", ông Tài nói.

Nhiều cây cột đèn được gắn bông nhựa được sử dụng từ giai đoạn đầu nay đã hư hỏng. Ảnh: Vũ Quyền

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5, có một số hình ảnh vật liệu như bông nhựa nhỏ gắn trên cột bị hư hỏng mà không phải dùng cỏ. "Đó là giai đoạn đầu mới thực hiện, khi đó, chúng tôi đang tìm vật liệu nên có cái gì thì dùng cái đó. Sau này mới nghĩ đến việc dùng cỏ vì thấy vừa bền và đẹp hơn. Trong quá trình làm, có nhiều góp ý mình vẫn tiếp thu để làm cho tốt hơn".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 thông tin thêm, thời gian tới địa phương sẽ ốp thảm cỏ sát chân cột chiều dài lên đến 2m, thay toàn bộ cỏ cũ bằng cỏ mới. Đồng thời, địa phương phân công các ban ngành, đoàn thể thuộc khu phố và các hộ kinh doanh mặt tiền đường thường xuyên tự quản các cột đèn, cột điện đã được ốp thảm cỏ.