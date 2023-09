Ngày 19/9, kỳ họp thứ 11, HĐND TP.HCM khóa X đã biểu quyết thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Theo đó, 5 dự án sẽ được tập trung thực hiện trong giai đoạn 2023-2030 gồm mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, nâng cấp trục Bắc - Nam và xây dựng cầu đường Bình Tiên, thời gian triển khai từ 2023-2030.

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn ngân sách thành phố để triển khai thực hiện các dự án nêu trên, đảm bảo đúng kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện dự án, phân chia giai đoạn đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 theo quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác liên quan.

Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu) dài gần 5km sẽ được mở rộng. Ảnh: Vũ Quyền.

Đặc biệt, UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục đánh giá nhu cầu, tính cấp thiết đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng hợp đồng BOT và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách để định kỳ 6 tháng tham mưu UBND trình HĐND TPHCM xem xét, ban hành danh mục dự án để làm cơ sở thực hiện.

Đồng thời, UBND TP phải thực hiện thông tin công khai, minh bạch đầy đủ các thông tin về dự án để thuận lợi cho người dân giám sát.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, 5 dự án BOT trên đường hiện hữu có tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Cụ thể, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ An Lạc đến ranh tỉnh Long An) dài 9,6km, tổng mức đầu tư gần 12.900 tỷ đồng; mở rộng Quốc lộ 13 (từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu) dài gần 5km, với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng; mở rộng Quốc lộ 22 (từ ngã tư An Sương đến Vành đai 3) dài 9,1km, tổng mức đầu tư khoảng 7.173 tỷ đồng.

2 dự án còn lại là nâng cấp trục đường Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) dài 8km, với tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng và xây dựng cầu đường Bình Tiên (đi qua quận 6, 8 và huyện Bình Chánh) dài 3,2km, với tổng vốn hơn 6.200 tỷ đồng.

5 dự án trên là những dự án được đề xuất ưu tiên đầu tư sau khi Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù cho phép TP.HCM áp dụng hợp đồng BOT với các công trình mở rộng đường hiện hữu.