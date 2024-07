Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí nhận Huy hiệu cao quý của Đảng

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 1486-QĐ/ĐUK-HH ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2024 cho ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, đang sinh hoạt tại Đảng bộ VKSND tối cao.

Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí (trái) nhận Huy hiệu cao quý của Đảng. Ảnh Báo BVPL

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ sự xúc động, vinh dự khi được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và cho biết, kể từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông xác định đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời chính trị của bản thân. Đảng đã dẫn dắt, định hướng, rèn luyện đồng chí về nhận thức, lý tưởng, ý chí, hành động cũng như tác phong trong công việc.

Ông đã chia sẻ một số kỷ niệm trong thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị và cho biết, kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương và gia đình, các vị trí công tác đã giúp ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm và rèn luyện lĩnh chính trị. Dù ở cương vị công tác nào, bản thân ông cũng luôn nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc, gương mẫu, trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và tổ chức phân công.

Với 46 năm công tác, 40 năm tuổi Đảng, ông Lê Minh Trí bày tỏ lòng biết ơn Đảng đã rèn luyện, giáo dục về lý tưởng cách mạng, được thử thách qua nhiều môi trường công tác để phấn đấu; đồng thời cảm ơn các đồng chí, đồng nghiệp ở các cơ quan đơn vị đã từng công tác và cơ quan hiện nay đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp để đồng chí hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông tốt nghiệp Trường Đại học An ninh Nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân), từng công tác tại Công an TP.HCM; làm Thư ký cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Từ năm 1992 -2000, ông được biệt phái làm Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM.

Thời gian sau đó, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, TP.HCM; Thành ủy viên, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông giữ chức Viện trưởng Viện KSND tối cao từ năm 2016.