Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý cho 3 Thứ trưởng và nhiều tướng lĩnh Công an

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 tổ chức công bố, trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương cho 16 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương tặng 3 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng. Ảnh Bộ Công an

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương cho các tướng lĩnh Công an nhân dân. Ảnh Bộ Công an

Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế; Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Công an tỉnh Lâm Đồng; Trung tướng Dương Thanh Hà, nguyên Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại; Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ;



Thiếu tướng Nguyễn Đức Bằng, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại; Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng Đại học Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng Trần Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.