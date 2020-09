Việt - Đức cùng thúc đẩy giao thương, đi lại, phục hồi kinh tế

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Angela Merkel và Chính phủ, các đối tác và bạn bè Đức đã tích cực ủng hộ cho việc phát triển quan hệ Việt Nam - EU trong thời gian qua, đặc biệt là thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), mở ra những cơ hội và triển vọng hợp tác to lớn giữa hai bên, nhất là góp phần hỗ trợ tăng trưởng sau đại dịch, đưa hai bên tiếp tục là đối tác kinh tế - thương mại hàng đầu của nhau.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Đức khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh và ưu tiên như công nghiệp chế tạo máy, công nghiệp phụ trợ, cơ sở hạ tầng thông minh, năng lượng tái tạo, dạy nghề, hợp tác lao động…; khẳng định Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Đức để cùng tranh thủ những cơ hội mở ra khi các chuỗi cung ứng - đầu tư khu vực đang có nhiều chuyển dịch hiện nay.

Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ vui mừng việc EVFTA đi vào hiệu lực, đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên cả về kinh tế và chiến lược. Thủ tướng Angela Merkel chúc mừng thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, cảm ơn Việt Nam đã gửi tặng khẩu trang cho Đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Đức đã quyết định hỗ trợ ngành dệt may của một số nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch, trong đó có Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Đức phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực vaccine, cố gắng để mọi người dân đều có thể tiếp cận thuốc trị bệnh, đồng thời cùng nhau phối hợp thúc đẩy trở lại giao thương, đi lại và phục hồi kinh tế hiệu quả.

Hai Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Đức ở các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc khi hai nước cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, trên tinh thần chia sẻ nhiều quan tâm chung, cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương, nâng cao vai trò của Liên Hợp Quốc và các thể chế hợp tác đa phương khác. Trên cương vị Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Đức là Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm 2020, Việt Nam và Đức cũng cam kết tiếp tục cùng nỗ lực thúc đẩy hợp tác và kết nối giữa hai khu vực, hướng tới nâng tầm quan hệ EU - ASEAN.

Thủ tướng Angela Merkel đánh giá cao tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong định hình trật tự thế giới của thế kỷ 21; khẳng định trong thời gian tới, Đức sẽ can dự tích cực hơn tại khu vực và mong muốn Việt Nam phát huy vai trò là cầu nối gắn kết Đức với khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Đức mới đây đưa ra Định hướng chiến lược đối với khu vực, hoan nghênh vai trò tích cực, xây dựng của Đức tại đây, trên cơ sở ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác, duy trì trật tự dựa trên luật lệ; nhấn mạnh ý nghĩa các Tuyên bố gần đây của ASEAN về các vấn đề liên quan như Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) 53 và Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tháng 9/2020.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) tại Biển Đông và cùng nỗ lực bảo đảm hòa bình, ổn định và an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không tại khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời mời Thủ tướng Angela Merkel thăm Việt Nam và Thủ tướng Angela Merkel cũng đã mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đức vào thời gian phù hợp.