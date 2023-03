Việt Nam bán 93% một loại nông sản sang Trung Quốc nhưng vẫn phải cạnh tranh với Thái Lan, Campuchia

Trung Quốc mua đến 93% lượng sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, do sức mua tăng từ thị trường Trung Quốc, trong tháng 2/2023, Việt Nam xuất khẩu được 467.990 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 176,12 triệu USD, tăng 98,2% về lượng và tăng 90% về trị giá so với tháng 01/2023; so với tháng 2/2022 tăng 88,8% về lượng và tăng 74,2% về trị giá.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 703.470 tấn, trị giá 268,09 triệu USD, tăng 38,7% về lượng và tăng 25,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tính riêng mặt hàng sắn, 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sắn đạt 246.440 tấn, trị giá 65,71 triệu USD, tăng 35,9% về lượng và tăng 31,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 2/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 93,36% tổng lượng xuất khẩu của cả nước với 436.900 tấn, so với tháng 2/2022 tăng 88,7% về lượng và tăng 71,9% về trị giá.

Do nhu cầu tăng cao từ thị trường Trung Quốc, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng cả về giá trị và sản lượng. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 659.840 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 248,14 triệu USD, tăng 37,1% về lượng và tăng 23,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Việt Nam là nước xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn đứng thứ ba thế giới sau Thái Lan, Campuchia và đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu sau Thái Lan.

Tuy nhiên, xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam vẫn phải qua nhiều khâu trung gian và hơn 90% lượng sắn xuất khẩu đều sang thị trường Trung Quốc.

Trong khi chi phí logistics của Việt Nam cao, nên hiện nay xuất khẩu sắn của Việt Nam gặp cạnh tranh về thị trường xuất khẩu với các nước Thái Lan, Campuchia và Lào.

Giá sắn khá ổn định

Trong khi đó, theo Hiệp hội Sắn Việt Nam, đầu tháng 3/2023, giá sắn tươi thu mua tại Tây Ninh dao động ở mức 3.300-3.700 đồng/kg, ổn định so với cuối tháng 2/2023.

Tại Đăk Lăk, giá sắn dao động ở mức 2.900-2.950 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với cuối tháng 2/2023. Tại Gia Lai, giá sắn dao động ở mức 2.950-3.100 đồng/kg, ổn định so với cuối tháng 2/2023.

Tại miền Trung giá sắn tươi dao động ở mức 2.650-2.750 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với cuối tháng 2/2023. Tại miền Bắc giá sắn tươi dao động ở mức 2.250-2.600 đồng/kg, tăng 100-200 đồng/kg so với cuối tháng 2/2023.

Các nhà máy Việt Nam đang chào bán tinh bột sắn với mức giá trong khoảng 480-505 USD/tấn FOB cảng TP. Hồ Chí Minh, tăng 5-10 USD/tấn so với cuối tháng 2/2023. Giá tinh bột sắn giao tại Móng Cái và Lạng Sơn ở mức 3.350 – 3.650 CNY/tấn, ổn định so với cuối tháng 2/2023.

Tuy nhiên, theo Cục Xuất nhập khẩu, hiện tại giá thành công xưởng của các nhà máy Việt Nam cao. Một số nhà máy nhỏ đã phải nghỉ vụ do hết nguyên liệu, các nhà máy khác thu mua sắn củ tươi hàng cuối vụ với giá khá cao.

Theo đó, báo giá xuất khẩu tinh bột sắn Việt Nam của nhiều nhà máy cao hơn mức giá giao dịch tại thị trường Trung Quốc. Giá xuất khẩu sắt lát sang thị trường Trung Quốc khoảng 305 USD/tấn FOB Quy Nhơn; trong khi, giá xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc khoảng 355 USD/tấn FOB Quy Nhơn, ổn định so với cuối tháng 2/2023.