Việt Nam chính thức có bản quyền phát sóng SEA Games 32

Ngày 07/01, tại Hà Nội, VTVcab công bố là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có bản quyền phát sóng SEA Games 32 với sự chứng kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam; Tổng cục TDTT Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, Ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) và đối tác được ủy quyền tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Tương lai Việt Nam (On Media).

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; Đại diện Ban tổ chức SEA Games 32; Ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cùng đại diện các đơn vị báo chí và truyền thông.



Ông Hoàng Ngọc Huấn – Chủ tịch VTVcab phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Ngọc Huấn – Chủ tịch VTVcab khẳng định: “VTVcab cam kết quảng bá nội dung SEA Games 32 đến khán giả cả nước; Tham gia sản xuất các môn thể thao tại SEA Games 32 cũng như hỗ trợ sản xuất thêm các nội dung bên lề SEA Games 32 để làm phong phú nội dung và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ phía Campuchia sản xuất tất cả các nội dung SEA Game 32.

VTVcab hiện là đơn vị dẫn đầu về bản quyền và sản xuất nội dung thể thao, đi đầu trong việc đồng hành cùng ĐTVN tại nhiều sự kiện thể thao lớn như SEA Games, ASIAD… Bên cạnh việc phát sóng SEA Games 32, VTVcab sẽ triển khai sản xuất một số bộ môn cũng như các chương trình đồng hành xuyên suốt kỳ SEA Games 32".



Ông Venu Ganesh Ramadas - Đại diện Ban tổ chức SEA Games Campuchia (bên phải).

Đại diện Ban tổ chức SEA Games Campuchia tin tưởng VTVcab sẽ đảm bảo chất lượng truyền thông và quảng bá tốt nhất cho giải đấu: “Quyết định bán bản quyền phát sóng đã được thông báo vào ngày 13/7/2022 sau cuộc họp Ủy ban điều hành của Hội đồng Liên đoàn Đại hội thể thao Đông Nam Á tại Phnom Penh với sự tham dự của 10 quốc gia ASEAN. Đây là tín hiệu tích cực, vừa giúp giảm gánh nặng chi phí tổ chức sự kiện cho các quốc gia đăng cai, cũng như gia tăng về doanh thu và phát triển về mặt thương mại. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, ban tổ chức của Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ và đồng hành từ Việt Nam. Đặc biệt là bộ môn thể thao điện tử tại SEA Games 32 đã được Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) hỗ trợ nhiệt tình trong công tác chuẩn bị tổ chức.

Chúng tôi rất vui khi trao bản quyền SEA Games 32 trên tất cả các nền tảng truyền hình, truyền thông, báo chí và mạng xã hội đã được ủy quyền cho Công ty On Media phân phối. Đặc biệt, chúng tôi tin tưởng VTVcab - đơn vị đầu tiên sở hữu bản quyền phát sóng tại Việt Nam với các thế mạnh của mình sẽ đảm bảo chất lượng truyền thông, quảng bá tốt nhất cho SEA Games 32, khẳng định tầm vóc ngày càng lên cao của SEA Games".



Ông Nguyễn Xuân Cường – Chủ tịch VIRESA.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Cường – Chủ tịch VIRESA cho biết: “Với vai trò là đơn vị được Ban tổ chức SEA Games 32 tín nhiệm giao chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi đấu các nội dung thể thao điện tử, trong đó có nhiệm vụ đầu mối về sản xuất tín hiệu và quảng bá, phát sóng, VIRESA cam kết sẽ nỗ lực cùng với các đơn vị, đối tác đồng hành chuẩn bị tốt nhất đảm bảo sự thành công của Esports, đóng góp vào tổng thể chất lượng SEA Games 32. Chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các đối tác tại Việt Nam để đảm bảo toàn bộ nội dung thi đấu thể thao điện tử tại SEA Games 32 sẽ được quảng bá, phát sóng với chất lượng tốt nhất, đến với đông đảo khán giả và người hâm mộ".

Ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam.

Ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam phát biểu: “Ủy ban Olympic Việt Nam mong muốn On Media cũng như các đơn vị truyền thông trên cả nước tích cực tham gia quảng bá để các nội dung thi đấu SEA Games 32 đến được với khán giả cả nước theo đúng tinh thần Olympic. Ủy ban Olympic Việt Nam ghi nhận công tác chuẩn bị của Ban tổ chức SEA Games Campuchia và sẽ tiếp tục đồng hành với Campuchia để tạo nên một kỳ SEA Games thành công".

Bà Nguyễn Thu Hằng – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Tương lai Việt Nam – On Media.

Bà Nguyễn Thu Hằng – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Tương lai Việt Nam – On Media chia sẻ: “Ngày 25/11/2022, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) đã có thư chỉ định Công ty Apollo Media PTE (Singapore) và đối tác của họ tại Việt Nam là On Media - Công ty Cổ phần Truyền thông Tương lai Việt Nam, là đại diện chính thức được quyền phân phối bản quyền phát sóng các nội dung SEA Games 32. Chúng tôi cảm ơn Ban Tổ chức SEA Games Campuchia đã đồng ý lựa chọn On Media là đại diện phân phối bản quyền SEA Games 32 trên tất cả các nền tảng truyền hình, truyền thông, báo chí và mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Song song với đó, On Media sẽ nỗ lực hết mình để quảng bá SEA Games 32 cũng như hình ảnh đẹp về đất nước, con người Campuchia đến với Việt Nam. Đồng thời, cảm ơn Ủy ban Olympic Việt Nam đã tin tưởng On Media để đơn vị chủ động cung cấp bản quyền rộng rãi tới các cơ quan báo chí và nhiều đơn vị khác nhằm quảng bá rộng rãi các nội dung của SEA Games 32".

Đại diện lãnh đạo VTVcab và ON Media ký kết hợp đồng bản quyền phát sóng SEA Games 32 tại Việt Nam.

Trước đó, SEA Games 31 đã thành công tại Việt Nam về cả quy mô tổ chức cũng như số lượng vận động viên tham gia từ trước đến nay. Tại kỳ SEA Games 32 lần đầu tiên tổ chức tại Campuchia hứa hẹn là kỳ SEA Games đa màu sắc với nhiều bộ môn thể thao mới cũng như quảng bá hình ảnh, đất nước con người Campuchia đến với bạn bè khu vực và thế giới.