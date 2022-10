Việt Nam xuất hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, phòng bệnh thế nào?

Ngày 23/7, WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến giữa tháng 9/2022, thế giới đã ghi nhận hơn 60.000 ca bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở 125 quốc gia. Dịch bùng phát trên toàn cầu và 98% trong số đó là ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

Bệnh có thể lây lan khi tiếp xúc gần với người hoặc động vật mắc bệnh, cũng như các đồ vật nhiễm virus gây bệnh.