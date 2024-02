Vietcombank khánh thành nhiều ngôi nhà tặng người nghèo an cư đón Tết

Vietcombank luôn nỗ lực chung tay cùng các địa phương thực hiện giảm nghèo bền vững. Bên cạnh các chương trình an sinh xã hội trên quy mô lớn tập trung cho y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng đời sống người nghèo, Vietcombank đã triển khai xây dựng hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, giúp các hộ nghèo an cư và yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa ấy ngày càng được mở rộng, tiếp nối, nhân lên những niềm vui cho hộ nghèo tại nhiều địa phương còn khó khăn. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Vietcombank tiếp tục trao tặng nhiều căn nhà tình nghĩa, phối hợp với địa phương khánh thành nhiều ngôi nhà tặng đồng bào nghèo an cư đón Tết.

Tại Hải Dương, ngày 23/01/2024, Vietcombank đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Thanh Miện tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngận ở thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện. Đây là căn nhà thứ 7 hoàn thành trong số 18 căn nhà đang được Vietcombank xây dựng tặng hộ nghèo trên địa bàn tình Hải Dương năm 2023.

Bà Phạm Minh Đào - Phó Giám đốc Vietcombank Hải Dương (ngoài cùng bên phải) trao biển tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngận, hộ nghèo thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Tại tỉnh Lào Cai, ngày 19/01/2024, Vietcombank đã trao tặng kinh phí tài trợ xây dựng 6 căn nhà cho người nghèo tại huyện Bảo Thắng.



Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 5 từ phải sang) cùng ông Đặng Việt Hùng - Giám đốc Vietcombank Lào Cai (ngoài cùng bên phải) trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho 6 hộ gia đình khó khăn tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tại tỉnh Đồng Nai, đến ngày 08/01/2024, Vietcombank đã phối hợp với UBND huyện Xuân Lộc, thành phố Long Khánh tổ chức bàn giao 10 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.



Đại diện Vietcombank cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại tỉnh Đồng Nai.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày 05/01/2024, Vietcombank phối hợp cùng Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Hinh, cựu thanh niên xung phong tại thôn Hòa Phú, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, Vietcombank cũng đã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hoàng Văn Thơm, cựu TNXP, hộ nghèo tại thôn 10, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.



Ông Hoàng Xuân Thành - Phó Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk trao biển tặng nhà tình nghĩa cho gia đình cựu thanh niên xung phong Lê Thị Hinh.

Tại tỉnh Kiên Giang, vừa qua, Vietcombank hỗ trợ 1 tỷ đồng kinh phí xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo trên địa bàn.

Nhà đại đoàn kết Vietcombank trao tặng hộ nghèo tại tỉnh Kiên Giang.

Tại tỉnh Bình Thuận, vừa qua, Vietcombank phối hợp với UBND huyện Đức Linh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng - hộ ông Lại Văn Năm - thương bệnh binh tỷ lệ 61% tại thôn 7, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Ông Bùi Hoàng Anh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Vietcombank Bình Thuận (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ ông Lại Văn Năm.

Trong thời gian tới, thêm nhiều căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết sẽ tiếp tục được Vietcombank trao tặng, xây dựng tại nhiều địa phương còn khó khăn, mang đến niềm vui an cư cho người nghèo, khẳng định những nỗ lực của Vietcombank luôn đồng hành, chung tay cùng chính quyền các địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Năm 2023, Vietcombank đã dành trên 93 tỷ đồng xây dựng nhà tặng hộ nghèo. Trong 5 năm qua (2019-2023), số tiền an sinh xã hội mà Vietcombank sử dụng xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo là gần 360 tỷ đồng.