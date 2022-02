VietGAP, Global GAP, hữu cơ giúp cam sành Hàm Yên thắng lớn, người trồng cam mừng ra mặt

Theo Phòng NNPTNT huyện Hàm Yên, vụ cam sành Hàm Yên năm nay toàn huyện đạt gần 70.000 tấn, giảm 20.000 tấn so với vụ năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay cam sành Hàm Yên khá được giá, ngay từ đầu vụ cam đã đạt 8.000 - 10.000 đồng/kg. Đặc biệt, cam hữu cơ có truy xuất nguồn gốc giá lên tới 28.000 - 30.000 đồng/kg.



Nguyên nhân sản lượng cam sành giảm so với các vụ trước là do giai đoạn đầu vụ cây ra hoa gặp thời tiết bất lợi nên tỷ lệ đậu quả thấp. Hơn nữa, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lượng tiêu thụ chậm nên đến vụ cam năm nay nhiều hộ nông dân đã không muốn đầu tư chăm sóc, để cây tự nhiên sinh trưởng phát triển dẫn đến dinh dưỡng nuôi cây ít, đạt năng suất thấp. Nhiều nhà vườn chặt cam để trồng các cây trồng khác.

Người dân xã Phù Lưu (Hàm Yên) thu hoạch cam sành Hàm Yên.

Ngay từ đầu vụ, nhận định thị trường tiêu thụ cam nhiều khả năng gặp khó khăn trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Hàm Yên đã chủ động xây dựng phương án tiêu thụ cam cho người dân.

Đồng thời, huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối tiêu thụ sản phẩm cam với các tập đoàn phân phối, sở hữu các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích; kết nối tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử... Chính vì vậy, giá cam sành năm nay tăng hơn gấp đôi so với các năm trước.

Người dân thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) đã có nghề trồng cam lâu đời. Với 225 ha cam, trung bình mỗi năm thị trấn Tân Yên thu khoảng 10 tấn cam/ha, mang lại giá trị kinh tế cao và cơ hội việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn.

Theo nghề trồng cam đã hơn chục năm nay, cứ mỗi độ xuân về, gia đình chị Lâm Thị Ánh, tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên lại tất bật thu hoạch cam đem bán trong khu vực và các thương lái từ khắp mọi miền.

Với diện tích hơn 1ha, sản lượng trung bình mỗi năm 20 - 30 tấn cam, mỗi năm gia đình chị Ánh thu về 200 đến 300 triệu đồng. Chị Ánh cho biết, năm nay là năm chị vui nhất. Bởi những người trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP như gia đình chị năm nay bán được giá và dễ tiêu thụ, ngay từ đầu vụ, thương lái ở các tỉnh dưới xuôi lên tận vườn thu mua.

Ông Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên cho biết, để cây cam phát triển bền vững, vươn xa, thời gian tới, UBND huyện ban hành kế hoạch phát triển bền vững cây cam sành. Huyện tiếp tục tăng diện tích cam được trồng theo quy trình VietGAP, Global GAP, hữu cơ để có sản phẩm đảm bảo sạch cung cấp cho thị trường và tăng giá trị cho quả cam.