VietinBank ra mắt thương hiệu mới dành cho Khách hàng ưu tiên

Chương trình là sự kết hợp giữa công nghệ AR, trình chiếu 3D Mapping, Hologram, tương tác và âm nhạc, tạo nên những điểm chạm gia tăng sự gắn kết giữa VietinBank và khách hàng. "Hành trình tỏa sáng" được xây dựng theo phong cách Broadway (nhạc kịch), kết hợp nghệ thuật múa đương đại, xiếc, âm nhạc, nổi bật trên đó là màn trình diễn của ánh sáng và cảm xúc.

Chia sẻ tại Chương trình, ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến hơn 3.000 "ngôi sao" - khách hàng ưu tiên của VietinBank đã dành thời gian tham dự sự kiện này. Được phục vụ các "ngôi sao" là vinh dự, niềm tự hào của VietinBank. "Hành trình toả sáng" là sự kiện quan trọng để ra mắt thương hiệu VietinBank Premium dành riêng cho khách hàng ưu tiên. Thông qua sự kiện này, VietinBank mong muốn thể hiện cam kết sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo hướng đến mục tiêu mang tới sản phẩm, tiện ích, tính năng vượt trội, đặc thù khác biệt và đẳng cấp đến cho các thượng khách.

Ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT VietinBank chia sẻ tại sự kiện "Hành trình tỏa sáng"

Với sự chuẩn bị công phu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hoàn hảo và sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng: Thu Phương, Uyên Linh, Quang Dũng, Noo Phước Thịnh, Đông Hùng… "Hành trình tỏa sáng" đã mang đến cho các thượng khách những cung bậc cảm xúc sâu lắng, đắm chìm trong giai điệu âm nhạc chạm tới trái tim khán giả một cách trọn vẹn.

Nghệ sỹ Uyên Linh mở màn chương trình đầy ấn tượng qua ca khúc Never enough.

"Hành trình tỏa sáng" kể về 3 câu chuyện thể hiện khát vọng vươn tới thành công của mỗi người, trên chặng đường đó luôn có VietinBank đồng hành.



Câu chuyện đầu tiên mang tên "Tinh hoa tỏa sáng"- Ước mơ: Bắt nguồn từ thông điệp của VietinBank: Điểm tựa vững tiến, đây là câu chuyện kể về hành trình tìm kiếm các tài năng trẻ, giúp họ được tỏa sáng. Những con người với đam mê và nhiệt huyết. Họ khao khát bỏng cháy, mơ ước nhận được sự dẫn dắt để bước lên đỉnh cao.

Nghệ sỹ Đông Hùng mang đến màn trình diễn sôi động "The Greatest Show"

Tiếp nối Chương trình là câu chuyện về "Tinh hoa vững tiến"- Chinh phục thử thách: Bước qua những khó khăn ban đầu, nhờ sự đồng hành và nâng đỡ của VietinBank, những tinh hoa tài năng kia ngày càng tỏa sáng rực rỡ, trở thành những vì tinh tú trên bầu trời.

Bài hát "Tôi là một ngôi sao" với giai điệu trẻ trung được thể hiện bởi ca sỹ Noo Phước Thịnh và vũ đoàn kể về hành trình vượt gian khó, vươn lên thành công.

Nghệ sỹ Noo Phước Thịnh tỏa sáng với "Tôi là một ngôi sao"

"Tinh hoa hội tụ" - Thành công là không dừng lại: Song hành cùng nhau, vấp ngã và khó khăn chỉ là trải nghiệm để tiếp nối thành công. Con đường mỗi người đi dù khác nhau nhưng chỉ vững tiến mới bước vào giới tinh hoa. Và trên mỗi bước đường đạt đến tinh hoa, luôn có sự đồng hành, kết nối của VietinBank.

Những bài hát qua sự thể hiện của Thu Phương, Quang Dũng đã mang đến tinh thần gắn kết, hội tụ, hoà hợp và thúc đẩy cảm giác tự tin của những con người tạo được chỗ đứng trong xã hội.

Nghệ sỹ Thu Phương và nghệ sỹ Quang Dũng thể hiện những nhạc phẩm sâu lắng đầy cảm xúc

Khép lại Chương trình giai điệu From now on được vang lên, từ khoảnh khắc này, từ giây phút này, hãy nhớ, thành công chỉ là khởi đầu cho những bước tiến dài hơn trong tương lai. Sự bứt phá sẽ kiến tạo nên những thành công mới. Chúng ta không quên hành trình đã qua, và càng không bao giờ được ngủ quên trên những thành tựu đã có, bởi ta biết, thành công nghĩa là không dừng lại. Tiến về phía trước, luôn khát khao làm mới chính mình để chinh phục những đỉnh cao. Thông qua Chương trình VietinBank mong muốn thể hiện cam kết sẽ luôn đồng hành và là điểm tựa vững chắc cho các tinh hoa tỏa sáng.